 Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Εφές-Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο για την Euroleague - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Εφές-Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο για την Euroleague

Οι παίκτες του Παναθηναικού AKTOR πανηγυρίζουν στο Telekom-Cente
Οι παίκτες του Παναθηναικού AKTOR πανηγυρίζουν στο Telekom-Center / Eurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δοκιμάζεται στην έδρα της Αναντολού Εφές και ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο. Οι ώρες και τα κανάλια για τους αγώνες της Euroleague.

Η Euroleague μονοπωλεί το ενδιαφέρον στις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (30/10), με τους δύο ελληνικούς εκπροσώπους να έχουν μπροστά τους σημαντικές αναμετρήσεις, σε Τουρκία και Ελλάδα αντίστοιχα.

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Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Αναντολού Εφές, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 19:30 και τη μετάδοση από το Novasports 4HD. Λίγο αργότερα, στις 21:15, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Αρμάνι Μιλάνο, σε παιχνίδι που θα προβληθεί ζωντανά από το Novasports Prime.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (30/10)

18:00 – Ντουμπάι - Χάποελ Τελ Αβίβ (EuroLeague) – Novasports 5HD

19:30 – Κότμπους - Μπόχουμ (Bundesliga 2) – Novasports Extra 1

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19:30 – Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός AKTOR (EuroLeague) – Novasports 4HD

20:00 – Ζαλγκίρις Κάουνας - Παρτίζαν (EuroLeague) – Novasports 6HD

21:00 – Βιλερμπάν - Μπασκόνια (EuroLeague) – Novasports Start

21:15 – Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο (EuroLeague) – Novasports Prime

21:30 – Βίρτους Μπολόνια - Μπεσίκτας (EuroLeague) – Novasports 2HD

21:30 – Μπαρτσελόνα - Βαλένθια (EuroLeague) – Novasports 5HD

21:30 – Έλβερσμπεργκ - Μάιντς (Bundesliga) – Novasports 3HD

22:00 – Βιγιαρεάλ - Εσπανιόλ (LaLiga) – Magenta Sport 3 League

22:00 – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ - Ρέξαμ (Championship) – Magenta Sport 3

22:15 – Κάζα Πία - Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλικό πρωτάθλημα) – Magenta Sport 2

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