Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Δόξα Λευκάδας - Άρης και ΠΑΟΚ - Βίκος Falcons - iefimerida.gr

Με πλούσια μπασκετική δράση οι αθλητικές μεταδόσεις και αυτό το Σάββατο (7/11).

Η Basket League συνηθίζει να μας γεμίζει τα Σαββατοκύριακα. Με πέντε πολύ δυνατά παιχνίδια και τις τρεις ομάδες της Θεσσαλονίκης να βγαίνουν στη σκηνή.

Αρχή με τον Άρη που αντιμετωπίζει τη Δόξα Λευκάδας στις 15:00, σε μετάδοση από το ΣΠΟΡ FM TV1. Ο ΠΑΟΚ από πλευράς του υποδέχεται τους Βίκος Falcons στο παιχνίδι της ημέρας που μεταδίδεται από τον ΣΚΑΪ, στις 17:30. Θυμίζουμε πως ο «Δικέφαλος» δεν έχει τον Τσέντι Όσμαν μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Οι μπασκετικές αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας