 Οι αθλητές της Εθνικής πόλο ανδρών κουβάλησαν τον Επιτάφιο στην Αλεξανδρούπολη [εικόνες] - iefimerida.gr
Οι αθλητές της Εθνικής πόλο ανδρών κουβάλησαν τον Επιτάφιο στην Αλεξανδρούπολη [εικόνες]

Οι αθλητές της Εθνικής πόλο ανδρών κουβάλησαν τον Επιτάφιο
Οι αθλητές της Εθνικής πόλο ανδρών κουβάλησαν τον Επιτάφιο στην Αλεξανδρούπολη / Φωτογραφία: Eurokinissi
Στην Αλεξανδρούπολη βρίσκεται η Εθνική πόλο ανδρών για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τους αθλητές της να δίνουν το παρών στην περιφορά του Επιταφίου.

Ειδικότερα, κουβάλησαν τον Επιτάφιο στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, αφήνοντας για λίγο πίσω τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις και μαζί με πλήθος πιστών συμμετείχαν στην περιφορά του Επιταφίου, μέσα σε κλίμα κατάνυξης.

Οι παίκτες του Βαγγέλη Βλάχου έχουν ακόμα να δώσουν δύο παιχνίδια έχοντας πάρει την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία το Μεγάλο Σάββατο (11/4, 17:30) και την Ισπανία την Κυριακή του Πάσχα (12/4, 13:00), διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα, ώστε να έχει πιο βατό αντίπαλο στον προημιτελικό της τελικής φάσης που θα διεξαχθεί τον Ιούλιο.

Δείτε εικόνες από τη συμμετοχή των παικτών της Εθνικής πόλο ανδρών στην περιφορά του Επιταφίου στην Αλεξανδρούπολη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ Επιτάφιος Αλεξανδρούπολη

Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

