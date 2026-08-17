Athens Kallithea - ΑΕΛ 1-3: Στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας διά ποδός... Παπαγεωργίου οι «βυσσινί» - iefimerida.gr

Με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου «υπέγραψε» τη νίκη της ΑΕΛ κόντρα στην Athens Kallithea με 3-1 και «έστειλε» την ομάδα του στη league phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Την πρόκριση στη league phase του Κυπέλλου Ελλάδας πανηγύρισε η ΑΕΛ. Οι «βυσσινί» επικράτησαν με 3-1 της Athens Kallithea στο «Ελ Πάσο» και έγιναν, έτσι, η πρώτη ομάδα -εκτός των πέντε «Ευρωπαίων»- που εξασφαλίζει τη θέση της στην τελική φάση της διοργάνωσης.

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Για την ομάδα της Λάρισας, σκόραρε από μία φορά σε κάθε ημίχρονο ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, ο οποίος... άνοιξε τον δρόμο για την πρόκριση.

Το μόνο που κατάφερε η ομάδα από την Αθήνα ήταν να μειώσει σε 2-1 στο 88', με όμορφο γυριστό σουτ του Μανιά, πριν γίνει το 3-1 στις καθυστερήσεις από τον Χρήστο Αλμπάνη.

Νίκησε την Athens Kallithea και προκρίθηκε στη league phase του Κυπέλλου Ελλάδας η ΑΕΛ

Η Athens Kallithea ήταν η ομάδα που μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση, απειλώντας την εστία του Αγγελόπουλου σε αρκετές περιπτώσεις. Ωστόσο, πριν την ανάπαυλα και μετά την ενέργεια του Νίτσου, η ΑΕΛ κέρδισε πέναλτι. Ο Παπαγεωργίου ανέλαβε την εκτέλεση και «έγραψε» το 0-1.

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Στο 53ο λεπτό οι «βυσσινί» βρήκαν δεύτερο γκολ. Μετά από ωραία αντεπίθεση, ο Παπαγεωργίου έγινε αποδέκτης της μπάλας και με πλασέ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο παιχνίδι, κάνοντας το 0-2.

Το παιχνίδι φάνηκε να... σβήνει, ωστόσο, λίγο πριν το τέλος, η Athens Kallithea μπήκε και πάλι στη διεκδίκηση της πρόκρισης. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα στρώθηκε στον Μανιά, ο οποίος με γυριστό σουτ μείωσε σε 1-2.

Ωστόσο, η «σεμνή τελετή» έλαβε τέλος στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου εκμεταλλεύτηκε τα «κενά» στην άμυνα των γηπεδούχων, με τον Ζτούπη να πασάρει στον Αλμπάνη, ο οποίος με δυνατό σουτ διαμόρφωσε το τελικό 1-3.

Athens Kallithea (Βαγγέλης Μόρας): Αγγελόπουλος (57' Καλιάρος), Ματίγιεβιτς, Μλάντεν, Αναστασίου, Προβυδάκης (83' Φροσύνης), Μπαουτίστα (73' Βάρκας), Φαϊτάκης, Τζανδάρης, Ρόμο (73' Μανιάς), Λόπεζ, Κοντονίκος (57' Καντίγιο)

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ΑΕΛ (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Βενετικίδης, Αγαπάκης (71' Λέλεκας), Μπούσης, Καραγιαννίδης, Ρισβάνης (71' Τσελεπίδης), Παπαγεωργίου (71' Σάκιτς), Νοικοκυράκης, Μακρής (80' Αλμπάνης), Τσιγγάρας, Αντράντα, Νίτσος (64' Ζτούπης)