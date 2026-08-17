 Athens Kallithea - ΑΕΛ 1-3: Στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας διά ποδός... Παπαγεωργίου οι «βυσσινί» - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Athens Kallithea - ΑΕΛ 1-3: Στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας διά ποδός... Παπαγεωργίου οι «βυσσινί»

Ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου πανηγυρίζει με την φανέλα της ΑΕΛ
Ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου πανηγυρίζει με τη φανέλα της ΑΕΛ / EUROKINISSI / KLODIAN LATO
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΣΤΑΣ

Με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου «υπέγραψε» τη νίκη της ΑΕΛ κόντρα στην Athens Kallithea με 3-1 και «έστειλε» την ομάδα του στη league phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Την πρόκριση στη league phase του Κυπέλλου Ελλάδας πανηγύρισε η ΑΕΛ. Οι «βυσσινί» επικράτησαν με 3-1 της Athens Kallithea στο «Ελ Πάσο» και έγιναν, έτσι, η πρώτη ομάδα -εκτός των πέντε «Ευρωπαίων»- που εξασφαλίζει τη θέση της στην τελική φάση της διοργάνωσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την ομάδα της Λάρισας, σκόραρε από μία φορά σε κάθε ημίχρονο ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, ο οποίος... άνοιξε τον δρόμο για την πρόκριση.

Το μόνο που κατάφερε η ομάδα από την Αθήνα ήταν να μειώσει σε 2-1 στο 88', με όμορφο γυριστό σουτ του Μανιά, πριν γίνει το 3-1 στις καθυστερήσεις από τον Χρήστο Αλμπάνη.

Νίκησε την Athens Kallithea και προκρίθηκε στη league phase του Κυπέλλου Ελλάδας η ΑΕΛ

Η Athens Kallithea ήταν η ομάδα που μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση, απειλώντας την εστία του Αγγελόπουλου σε αρκετές περιπτώσεις. Ωστόσο, πριν την ανάπαυλα και μετά την ενέργεια του Νίτσου, η ΑΕΛ κέρδισε πέναλτι. Ο Παπαγεωργίου ανέλαβε την εκτέλεση και «έγραψε» το 0-1.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο 53ο λεπτό οι «βυσσινί» βρήκαν δεύτερο γκολ. Μετά από ωραία αντεπίθεση, ο Παπαγεωργίου έγινε αποδέκτης της μπάλας και με πλασέ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο παιχνίδι, κάνοντας το 0-2.

Το παιχνίδι φάνηκε να... σβήνει, ωστόσο, λίγο πριν το τέλος, η Athens Kallithea μπήκε και πάλι στη διεκδίκηση της πρόκρισης. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα στρώθηκε στον Μανιά, ο οποίος με γυριστό σουτ μείωσε σε 1-2.

Ωστόσο, η «σεμνή τελετή» έλαβε τέλος στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου εκμεταλλεύτηκε τα «κενά» στην άμυνα των γηπεδούχων, με τον Ζτούπη να πασάρει στον Αλμπάνη, ο οποίος με δυνατό σουτ διαμόρφωσε το τελικό 1-3.

Athens Kallithea (Βαγγέλης Μόρας): Αγγελόπουλος (57' Καλιάρος), Ματίγιεβιτς, Μλάντεν, Αναστασίου, Προβυδάκης (83' Φροσύνης), Μπαουτίστα (73' Βάρκας), Φαϊτάκης, Τζανδάρης, Ρόμο (73' Μανιάς), Λόπεζ, Κοντονίκος (57' Καντίγιο)

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΕΛ (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Βενετικίδης, Αγαπάκης (71' Λέλεκας), Μπούσης, Καραγιαννίδης, Ρισβάνης (71' Τσελεπίδης), Παπαγεωργίου (71' Σάκιτς), Νοικοκυράκης, Μακρής (80' Αλμπάνης), Τσιγγάρας, Αντράντα, Νίτσος (64' Ζτούπης)

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Κύπελλο Ελλάδας Καλλιθέα ΑΕΛ Ποδόσφαιρο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ