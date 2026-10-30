Ο Εργκίν Αταμάν παρακολουθεί από κοντά τον Παναθηναϊκό AKTOR στην Κωνσταντινούπολη [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Εργκίν Αταμάν βρίσκεται μεταξύ των θεατών της αναμέτρησης της Εφές με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Λίγες ημέρες πριν, ο Εργκίν Αταμάν βρέθηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της Μπεσίκτας με τον Ολυμπιακό. Φυσικά ο Τούρκος κόουτς δε θα μπορούσε να λείπει από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR στην Κωνσταντινούπολη.

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Ο Αταμάν ολοκλήρωσε την τριετή θητεία του στον Παναθηναϊκό AKTOR το καλοκαίρι που μας πέρασε, αλλά βρέθηκε στο Turkcell Basketball Development Center για να δει από κοντά τις δύο πρώην ομάδες του.

Την Εφές και τον Παναθηναϊκό AKTOR, ομάδες με τις οποίες έχει γράψει ιστορία, κατακτώντας τρεις τίτλους EuroLeague. Τους δύο συνεχόμενους με την Εφές το 2021 και το 2022 και φυσικά αυτόν με τους «πράσινους» το 2024 στο Βερολίνο.

Ο Εργκίν Αταμάν στο Εφές - Παναθηναϊκός AKTOR

Φυσικά, ο Αταμάν χαιρέτησε το σταφ και όλους τους πρώην συνεργάτες του πριν την έναρξη της αναμέτρησης της Εφές με τον Παναθηναϊκό AKTOR για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.