Εργκίν Αταμάν: «Στη regular season η καλύτερη ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός» - iefimerida.gr

Ο Εργκίν Αταμάν θέλει να δει τον Παναθηναϊκό AKTOR να κλείνει ιδανικά τη σεζόν.

Οι «πράσινοι» ετοιμάζονται για το πολύ σπουδαίο ματς των play ins της Euroleague απέναντι στη Μονακό (20/4 - 21:00) και ο προπονητής τους παραδέχτηκε ότι στην κανονική περίοδο υπήρξαν καλύτερες ομάδες.

Ο Αταμάν ανέφερε ότι η καλύτερη ομάδα της κανονικής περιόδου ήταν ο Ολυμπιακός, αλλά ο Παναθηναϊκός AKTOR οφείλει να σκέφτεται τι κάνει από εδώ και πέρα, αρχής γενομένης από το ματς με τη Μονακό. Ο νικητής θα προκριθεί στα playoffs ως έβδομος, και θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Βαλένθια!

Εργκίν Αταμάν: «Το παιχνίδι με τη Μονακό είναι τελικός για τον Παναθηναϊκό AKTOR»

«Είναι τελικός για εμάς. Είναι ένας τελικός για εμάς, για τους φιλάθλους μας. Χρειαζόμαστε μία τρομερή και καυτή ατμόσφαιρα, επειδή είναι καλή ομάδα με εμπειρία. Ξέρουμε ότι είναι μονό παιχνίδι και αυτό θα είναι δύσκολο. Θα είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος αγώνας και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να πολεμήσουμε και να πάρουμε τη νίκη για να πάμε στα playoffs».

Για το ρόστερ των Μονεγάσκων: «Αύριο η Μονακό δεν θα παίξει με οκτώ παίκτες, θα είναι πλήρες το ρόστερ και είναι διαφορετικό αυτό. Μαθαίνω ότι θα είναι πλήρεις και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό».

Για το play in: «Θα ήθελα να είμαστε στην εξάδα και να ετοιμάζομαι για τα playoffs. Μόνο ο Ολυμπιακός έκανε σπουδαία σεζόν και μετά η Βαλένθια. Μετά, όλες οι άλλες ομάδες είναι στα ίδια επίπεδα. Η Ρεάλ Μαδρίτης τερμάτισε τρίτη, εμείς την κερδίσαμε δύο φορές. Η Φενέρ τερμάτισε τέταρτη, την κερδίσαμε στην Πόλη, χάσαμε εδώ με buzzer beater. Από τη Χάποελ χάσαμε έναν πόντο, είχαμε ίδιο ρεκόρ με τη Μονακό. Πάντα υπάρχουν επικίνδυνα παιχνίδια. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις για τις ομάδες. Μετά από αυτή τη σεζόν όλες οι ομάδες είναι στο ίδιο επίπεδο και είναι θέμα ημέρας και πόσοι παίκτες είναι υγιείς για να βρεθεί μια ομάδα στο Final Four».

Η ατάκα του Αταμάν για τον Ολυμπιακό

Για τη regural season: «Είναι μια σπουδαία σεζόν στην EuroLeague, πολλές ομάδες πάλεψαν μέχρι το τέλος. Υπάρχουν ποιοτικές ομάδες και παίκτες και αυτό είναι καλό για τον κόσμο που παρακολουθεί».

Για τα playoffs: «Στη regular season η καλύτερη ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός. Και μετά η Βαλένθια. Τώρα θα δούμε αν μπορούμε να είμαστε η καλύτερη ομάδα, αλλά δεν σκεφτόμαστε το Final Four. Μόνο το πώς θα κερδίσουμε τη Μονακό για να πάμε στα playoffs».