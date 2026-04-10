Αταμάν: Η Βαλένθια θα κέρδιζε και τους Λέικερς - Παραπονέθηκε για τον μικρό χώρο των αποδυτηρίων - iefimerida.gr

Ο Εργκίν Αταμάν εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον τρόπο παιχνιδιού της Βαλένθια, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR στην Euroleague.

Σημείωσε πως η ομάδα του πάλεψε, αλλά η αντίπαλος θα μπορούσε να κερδίσει ακόμα και τους Λέικερς.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR επισήμανε και την κατάσταση που συνάντησε στα αποδυτήρια της Βαλένθια και προσκάλεσε τον Τσους Ματέο να δει την κατάσταση.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής του Παναθηναϊκού:

«Η Βαλένθια έπαιξε απίθανα. Δεν βρήκαμε τρόπο να σταματήσουμε το επιθετικό τους πνεύμα. Ίσως ήμασταν κουρασμένοι μετά το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα. Αξιζαν 100% τη νίκη και συγχαρητήρια. Εμείς παλέψαμε αλλά η Βαλένθια ακόμα και αν έπαιζε κόντρα στους... Λέικερς με αυτό το μπάσκετ, θα κέρδιζε.

Έχουν σπουδαίο προπονητή, προετοιμάζονται πολύ καλά. Είναι πολύ δύσκολο να πιάνεις τέτοιο ρυθμό σε 48 ώρες. Ηταν συγκεντρωμένοι και ο Μοντέρο έκανε τρομερό παιχνίδι. Ο Κοστέλο έβρισκε τρίποντα, έπαιρναν τα επιθετικά ριμπάουντ. Μέχρι τώρα το παιχνίδι της Βαλένθια ήταν το πιο δύσκολο για εμάς. Ελπίζω να μην τους βρούμε στα πλέι οφ.

Στη Βαλένθια έχει τρομερό καιρό αυτή την περίοδο. Το γήπεδο είναι το καλύτερο που έχω δει. Θέλω να προσκαλέσω τον νέο CEO της Euroleague, τον Τσους Ματέο, να έρθει να δει τα αποδυτήρια που μας έδωσε στους προπονητές η Βαλένθια. Δεν υπάρχει σεβασμός στους προπονητές. Μπορείτε να έρθετε να το δείτε. Ήταν μεγάλη έκπληξη για εμένα. Τον προσκαλώ να έρθει να τα δει. Η Ευρωλίγκα είναι πολύ σημαντική λίγκα, η εικόνα της είναι σημαντική για όλους. Και άλλοι παραπονέθηκαν για αυτό πριν 2-3 μήνες, αλλά τίποτα δεν άλλαξε. Ας έρθει ο Τσους Ματέο από την Μπαρτσελόνα, να πάρει το αυτοκίνητο, είναι τρεις ώρες και να δει αυτή την κατάσταση. Δεν αξίζουν οι προπονητές της Ευρωλίγκα να περιμένουν σε αυτό το μέρος, σε αυτή την αποθήκη».