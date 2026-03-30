Αταμάν για το ματς με τον Ολυμπιακό: «Ήταν κωμωδία» -Άφησε αιχμές για τη διαιτησία - iefimerida.gr

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, άφησε αιχμές για τη διαιτησία στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και επαίνεσε την προσπάθεια των παικτών.

Σε υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, στη συνέντευξη Τύπου μετά την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, εκφράζοντας έντονες αιχμές για τη διαιτησία. Ο Τούρκος τεχνικός απέφυγε να σταθεί στην καθαυτό αγωνιστική εικόνα, εστιάζοντας σε φάσεις που, όπως υποστήριξε, επηρέασαν την εξέλιξη του αγώνα, ενώ τόνισε την προσπάθεια των παικτών παρά τις απουσίες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αιχμές για τη διαιτησία: Δεν έδωσε φάουλ

﻿«Ήταν κωμωδία γιατί όταν ρώτησα στο πρώτο ημίχρονο έναν διαιτητή "Γιατί δεν έδωσες αυτό το ξεκάθαρο φάουλ", απάντησε πως "Είναι το πρώτο μου ελληνικό ντέρμπι". Του είπα ότι "Ξεκίνησες πολύ καλά". Θα είσαι έτσι σε όλα τα ελληνικά ντέρμπι», ανέφερε ο Αταμάν.

Ο προπονητής αναφέρθηκε σε αποφάσεις που επηρέασαν το τελικό αποτέλεσμα: «Φάουλ στον Φαρίντ στο λέι-απ με τη διαφορά στους πέντε, έδωσαν επιθετικό φάουλ. Για εμένα ήταν ξεκάθαρο αμυντικό φάουλ. Παλέψαμε και επιστρέψαμε από τους 18».

Στήριξη στους παίκτες

Ο Αταμάν τόνισε την προσπάθεια της ομάδας:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαι υπερήφανος για τους παίκτες. Στο δεύτερο ημίχρονο όλοι όσοι έπαιξαν έδειξαν σπουδαίο χαρακτήρα. Το ματς δεν αλλάζει τη συνολική πορεία μας στο πρωτάθλημα. Προσπαθήσαμε αλλά δεν μας άφησαν. Δεν με νοιάζει. Για εμένα είναι σημαντικά τα επόμενα τρία ματς στην Εuroleague»

Σε ερώτηση για το αν κρατάει κάτι αγωνιστικά από το ματς ενόψει των αγώνων της Εuroleague, είπε: «Σίγουρα. Σε αυτό το ματς, μετά την αποβολή του Ναν, ο Σορτς τα πήγε εξαιρετικά και έδειξε πως σε δύσκολες στιγμές μπορεί να βοηθήσει την ομάδα».

ΑΠΕ-ΜΠΕ