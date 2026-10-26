 Αταμάν για τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ: «Είμαι σοκαρισμένος, ο Παναθηναϊκός θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες» [βίντεο] - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Αταμάν για τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ: «Είμαι σοκαρισμένος, ο Παναθηναϊκός θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες» [βίντεο]

Ο Εργκίν Αταμάν σε ντέρμπι Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός στην Basket League
Ο Εργκίν Αταμάν σε ντέρμπι Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός στην Basket League/Φωτογραφία:ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ/Eurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR, Εργκίν Αταμάν τοποθετήθηκε για τις καταιγιστικές εξελίξεις και το σκάνδαλο που έχει προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς στο ελληνικό μπάσκετ.

Οι εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο στον χώρο του ελληνικό μπάσκετ έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και εκτός συνόρων, με τον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού AKTOR, Έργκιν Άταμαν να αντιδρά για τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και συγκλονίζουν την κοινή γνώμη και το ίδιο το άθλημα.

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Εργκίν Αταμάν: «Παρακολουθώ σοκαρισμένος τις εξελίξεις»

Ο δημοσιογράφος, Γιώργος Σπανουδάκης επικοινώνησε με τον Εργκίν Αταμάν και του ζήτησε να σχολιάσει τις εξελίξεις μιας και ο ίδιος αποτέλεσε κομμάτι του ελληνικού μπάσκετ από την τριετή θητεία του στον πάγκο του Παναθηναϊκού AKTOR και μετέφερε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ANT1, την αντίδρασή του.

«Γεια σας, βρίσκομαι στην Αθήνα και παρακολουθώ σοκαρισμένος όλες τις εξελίξεις, αλλά λυπάμαι, δεν θα ήταν σωστό εκ μέρους μου να εκφράσω άποψη για ένα ζήτημα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ενώπιον της Δικαιοσύνης. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος και θα κάνει όποιες ενέργειες είναι απαραίτητες σχετικά με αυτό το ζήτημα.

«Αγαπάω τον Δημήτρη και το πάθος του για τον Παναθηναϊκό»

Θα ήθελα να στείλω την αγάπη και τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού και στους πραγματικούς φίλους του αθλητισμού», ήταν το αρχικό του Εργκίν Αταμάν που δεν ήταν λίγες οι φορές που στο διάστημα της παρουσίας του στο ελληνικό πρωτάθλημα, εξερράγη με τις διαιτητικές αποφάσεις κατά την διάρκεια αγώνων.

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Μάλιστα, όταν του έγινε αναφορά στην ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην οποία έδειχνε πως κερδίσει όχι ένα, αλλά τρία πρωταθλήματα, ο Τούρκος προπονητής, απάντησε πως: «Αγαπάω τον Δημήτρη και το πάθος του για τον Παναθηναϊκό και τον ελληνικό αθλητισμό!», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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