Asteras AKTOR - Καλαμάτα 1-1: Η γκολάρα του Μπόλιβαρ της έδωσε την ισοπαλία, αλλά τα δοκάρια της στέρησαν τη νίκη - iefimerida.gr

Ο Asteras AKTOR έμεινε στο 1-1 στην Τρίπολη με την Καλαμάτα που ήταν καλύτερη και το έδειξε στο τέλος, όπου είχε δύο δοκάρια, στη 10η αγωνιστική της Super League.

O Asteras AKTOR είχε την εμπειρία, όμως, η Καλαμάτα είχε την... γκολάρα του Τζιοβάνι Μπόλιβαρ, τις φάσεις και τα δοκάρια στο 90+1' και 90+2' για να πάρει τη νίκη στην Τρίπολη σε μία αναμέτρηση που έμεινε στο 1-1 στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Super League.

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Οι παίκτες του Φέιο στο πρώτο ημίχρονο ήταν εκείνοι που είχαν τον απόλυτο έλεγχο στις κινήσεις τους και γενικότερα έδειχναν ότι μπορούν με το passing game τους και με πολλή υπομονή να φτάσουν εύκολα μπροστά από την εστία της Καλαμάτας. Γι' αυτό και ανταμείφθηκαν με το γκολ του Μακέντα για το 1-0. Μάλιστα, είχαν και δύο πολύ μεγάλες στιγμές για να πετύχουν και δεύτερο γκολ, αλλά, δεν τις εκμεταλλεύτηκαν και το πλήρωσαν με το εκπληκτικό γκολ της «μαύρης θύελλας» με τον Μπόλιβαρ που με απίθανο σουτ από πλάγια θέση έκανε το 1-1.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα ο Asteras AKTOR παρέμεινε πολύ χαμηλά στον βαθμολογικό πίνακα της Super League, όντας στην 11η θέση και έχοντας 7 πόντους. Από την άλλη η Καλαμάτα δείχνει ότι ήρθε για να... μείνει και ότι μπορεί να πάει ακόμα πιο ψηλά στο μέλλον, έχοντας πλέον 12 βαθμούς, έχοντας «καπαρώσει» την 9η θέση.

Asteras AKTOR - Καλαμάτα: Οι γηπεδούχοι κράτησαν το καλύτερο για το... τέλος

Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης φαινόταν ότι οι γηπεδούχοι θα είναι εκείνοι που θα προσπαθούσαν με την εμπειρία και την ποιότητά τους να κάνουν τη διαφορά και να πάρουν τη νίκη. Από την άλλη οι παίκτες της Καλαμάτας έδειχναν να είναι πολύ καλά διαβασμένοι, να έχουν ακόμα καλύτερες τοποθετήσεις εντός αγωνιστικού χώρου και να καλύπτουν ο ένας τον άλλον όταν έπρεπε.

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Ο ρυθμός του αγώνα δεν ήταν και τόσο καλός. Οι δύο ομάδες ήταν επιφυλακτικές με την μπάλα στα πόδια τους. Και αυτό δεν τους έδινε τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ευκαιρίες μπροστά από τις δύο εστίες. Ο Μπουζούκης από πλευράς του Asteras AKTOR ήταν εκείνος που έπαιρνε την μπάλα και προσπαθούσε να την «κουβαλήσει» και να οδηγήσει την ομάδα του μπροστά.

Στο 42' η Καλαμάτα είχε την πρώτη μεγάλη της στιγμή όταν η μπάλα δεν απομακρύνθηκε καλά μετά το κόρνερ, εκείνη έφτασε στον Κουρμινόφσκι, με τον επιθετικό της «μαύρης θύελλας» να πιάνει ένα εντυπωσιακό γυριστό από πολύ κοντά, όμως η μπάλα πέρασε λίγο άουτ.

Ωστόσο, το γκολ το είχε μερικά δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου μέρους ο Asteras AKTOR με τους Αρκάδες να κάνουν το 1-0 στο 45+2' με τον Μακέντα, ο οποίος με πολύ ωραία κεφαλιά νίκησε τον κίπερ της Καλαμάτας. Αυτό ήταν και το σκορ του πρώτου 45λεπτου.

Asteras AKTOR - Καλαμάτα: Τις φάσεις οι γηπεδούχοι την ουσία οι φιλοξενούμενοι

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του δεύτερου 45λεπτου ήταν του Asteras AKTOR μιας και στο 53' ο Κιμπιόκα μετά την πάσα του Μακέντα, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του αλλά δεν «έσπασε» την μπάλα στους δύο αφύλακτους συμπαίκτες του που περίμεναν για το 2-0. Και αυτό δεν ήρθε σε εκείνο το σημείο.

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Στο ﻿66' ο Asteras AKTOR είχε ακόμη μία σπουδαία ευκαιρία για να «τελειώσει» το ματς όταν ο Ορόσκο έκανε κάτι σαν... σέντρα σουτ από τα δεξιά από πλάγια θέση, όμως η μπάλα πέρασε άουτ και ο κίνδυνος για την Καλαμάτα απομακρύνθηκε με τον Παπακανέλλο να είναι σε θέση για γκολ, όμως, δεν πήρε ποτέ την μπάλα στα πόδια του.

Στο 67' σημειώθηκε ένα από τα γκολ της... σεζόν και ήρθε από τον Μπόλιβαρ όταν ο Βενεζουελάνος επιθετικός εκτέλεσε από πολύ μακριά και σε πλάγια θέση, με την μπάλα να παίρνει ύψος, αιφνιδιάζοντας τον Παπαδόπουλο και να πηγαίνει στα δίχτυα του για το 1-1.

Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης η Καλαμάτα είχε δύο δοκάρια. Το πρώτο στο 90+1' με τον Μπόλιβαρ, μετά από άστοχη έξοδο του Παπαδόπουλου και μετά από ένα λεπτό με τον Καλουτσικίδη.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:﻿

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﻿Asteras AKTOR (Φέιο): Παπαδόπουλος, Σίλβα, Χρυσόπουλος, Κώτσιρας, Μπουζούκης, Κιμπιόκα, Έντερ Γκονζάλες, Κουρμπέλης, Μέντες, Ορόσκο, Μακέντα.

Καλαμάτα (Χριστοφιλέας): Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Ντιαρά, Κατάλντι, Αλόνσο, Χάμζα, Σίγκουρντσον, Κουρμινόφσκι, Μορέιρα.