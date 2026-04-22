Asteras AKTOR-Παναιτωλικός 2-1: Τρίποντο-χρυσάφι, εμφάνιση για παραμονή! - iefimerida.gr

Ο Asteras AKTOR θύμισε… Αστέρα από τα παλιά, νίκησε 2-1 τον Παναιτωλικό και πήρε βαθιά ανάσα στα playouts της Super League.

Ο Asteras AKTOR είδε τον Παναιτωλικό να προηγείται, γύρισε το παιχνίδι, με τον Παπαδόπουλο να αποκρουεί πέναλτι του Παναιτωλικού στα τελευταία λεπτά και πήρε μια παλικαρίσια νίκη στα playouts της Super League (2-1).

Ο Παναιτωλικός τον σόκαρε, αλλά ο Asteras AKTOR... απάντησε

Ο Asteras AKTOR ήθελε... διακαώς την νίκη, ώστε να πάρει τρεις πολύτιμους βαθμούς για να αποφύγει τον υποβιβασμό στην Super League 2, με τον Παναιτωλικό να τον... σοκάρει στα πρώτα λεπτά, με το Ρόσα να σκοράρει στο 13ο λεπτό και να βάζει τους «Αρκάδες» να κυνηγάνε στο σκορ.

Η εικόνα του παιχνιδιού άλλαξε γρήγορα, με τον Astera AKTOR να ισοφαρίζει με τέρμα του Μπαρτόλο στο 17ο λεπτό (1-1). Ο Asteras επέλεγε να παίζει κυρίως από αριστερά με τον Δεληγιαννίδη και τον Κετού που ήταμ απο τους καλύτερους παίκτες. Μάλιστα, οι γηπεδούχοι είχαν την ευκαιρία να πάρουν κεφάλι στο σκορ με τρομερό σουτ του Γκονζάλες λίγο έξω από την περιοχή, όπου η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι (43ο) λεπτό. Κάπως έτσι, οι δυο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια ισόπαλες με 1-1.

Ο Asteras AKTOR ήταν αγκαλία με την νίκη και ο Παναιτωλικός... πήρε βαθμό στο φινάλε

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Asteras AKTOR ξεκίνησε δυναμικά και στο 50ο λεπτό είχε μια ωραία προσπάθεια και σουτ του Μπαρτόλο έξω από την περιοχή, με την μπάλα να περνάει λίγο άουτ από το οριζόντιο δοκάρι.

Η δικαίωση για τους «Αρκάδες» δεν άργησε να έρθει στο 62' από ένα λάθος στη μεσαία γραμμή, εκεί όπου πήρε ο Μπαρτόλο την μπάλα και προχώρησε, την κατάλληλη στιγμή έκοψε αριστερά μέσα στην περιοχή στον Μακέντα και ο Ιταλός δεν αστόχησε κάνοντας το 2-1. Ο Παναιτωλικός κέρδισε πέναλτι στο τέλος, αλλά ο Παπαδόπουλος απέκρουσε και... χάρισε το τρίποντο στην ομάδα του (2-1).