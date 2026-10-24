Asteras AKTOR - Λεβαδειακός 0-0: Οι Βοιωτοί... κόλλησαν το μικρόβιο της αφλογιστίας στους Αρκάδες - iefimerida.gr

Σε ένα παιχνίδι που θα ξεχαστεί... αμέσως ο Asteras AKTOR έμεινε στο 0-0 με τον Λεβαδειακό στην Τρίπολη για την 8η αγωνιστική της Super League.

Ο Asteras AKTOR και ο Λεβαδειακός δεν κατάφεραν να παρουσιάσουν κάτι αξιόλογο στο μεταξύ τους παιχνίδι που έγινε στην Τρίπολη στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0, χωρίς να δημιουργούν πολλές φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες.

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Η ομάδα από τη Βοιωτία δεν θυμίζει σε τίποτα εκείνη την ομάδα που πριν από περίπου έναν χρόνο παρέδιδε ρεσιτάλ επιθετικού ποδοσφαίρου, καθώς ακόμα δεν έχει πανηγυρίσει το πρώτο της γκολ στο φετινό πρωτάθλημα, ακόμα και μετά από οκτώ ματς! Λίγο πριν το φινάλε οι γηπεδούχοι σκόραραν με τον Καλτσά, όμως, το τέρμα τους δεν μέτρησε ποτέ, λόγω φάουλ και χεριού του Έλληνα φορ με το VAR να επεμβαίνει.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα ο Asteras AKTOR πάει στους 6 βαθμούς, όμως, παραμένει πολύ χαμηλά στην κατάταξη της Super League, όντας 11ος. Από την άλλη ο Λεβαδειακός ακόμα δεν έχει πανηγυρίσει κάποια νίκη, κάτι που τον φέρνει στην 12η θέση με μόλις 3 βαθμούς.

Asteras AKTOR - Λεβαδειακός: Σχεδόν το απόλυτο... μηδέν

Το παιχνίδι στην Τρίπολη σε καμία περίπτωση δεν είχε τις φάσεις ή τον ρυθμό που θα μπορούσαν να το κάνουν να ξεχωρίσει. Τα λάθη στον χώρο του κέντρου και από τις δύο πλευρές ήταν πολλά και συνεχόμενα. Κάτι που δεν βοήθαγε σε καμία περίπτωση είτε τον Asteras AKTOR, είτε τον Λεβαδειακό να βρουν ρυθμό.

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Το μόνο που συνέβαινε ήταν τα δυνατά μαρκαρίσματα. Οι συχνές διακοπές ήταν και αυτές ένας από τους λόγους που δεν... βλεπόταν το παιχνίδι στην Τρίπολη που είχε μόλις μία καλή φάση και αυτή ήταν για τους Βοιωτούς στο 44' όταν ο Εντιαγέ έκλεψε πέρασε στον Οζέγκοβιτς, αυτός προσποιήθηκε., πάσαρε στον Κωστή που έκανε σουτ στην κίνηση, λίγο άουτ η μπάλα με το 0-0 να μένει μέχρι τέλους.

Asteras AKTOR - Λεβαδειακός: Μία από τα... ίδια

Δεν άλλαξαν πολλά πράγματα και στο δεύτερο ημίχρονο. Ο ρυθμός παρέμεινε πολύ κακός με καμία από τις δύο ομάδες να μην έχει να επιδείξει κάτι θετικό στο κομμάτι της δημιουργίας. Αντί αυτού η τακτική και η πίεση για αποτέλεσμα φαινόταν ολοένα και περισσότερο στα πρόσωπα των ποδοσφαιριστών, με αποτέλεσμα να παίζουν με όσο το δυνατόν λιγότερο ρίσκο.

Ο Asteras AKTOR στο 79' είχε μία καλή στιγμή με τον Μπαρτόλο εκτός περιοχής, να βρίσκει λίγο χρόνο και να κάνει σουτ με το αριστερό, πάνω από τα δοκάρια.

Η αναμέτρηση έμελλε να έχει φινάλε... θρίλερ όταν μετά από κόρνερ, στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, ο Asteras AKTOR σημείωσε γκολ με τον Ρικαρντίνιο να παίρνει την κεφαλιά μετά από κόρνερ, όμως, ο Καλτσάς μπήκε στη φάση και βρήκε την μπάλα με το χέρι, ενώ έκανε και φάουλ. Όμως, σκόραρε. Το 1-0, όμως, δεν μέτρησε ποτέ καθώς το VAR μπήκε στη... μέση και το ακύρωσε και κάπως έτσι το 0-0, έμεινε ως το τέλος.



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Οι συνθέσεις:

Αστέρας AKTOR (Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Λάσκαρης (74' Καλτσάς), Μέντες (87' Γκέζος), Κώτσιρας, Κουρμπέλης, Εντερ (74' Μπουζούκης), Παπακανέλλος (63' Ορόθκο), Μπαρτόλο, Μακέντα (87' Ρικαρντίνιο).

Λεβαδειακός (Χαραλάμπους): Ελιάσι, Μανθάτης, Κορνέζος, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης (46' Φίλων), Βήχος, Κωστή (86' Σουτ), Εντιαγέ, Ποπέσκου (64' Εμμανουηλίδης), Ούρσι (46' Βρακάς), Οζέγκοβιτς (80' Μπάουζα).