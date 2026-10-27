Αστέρας AKTOR - Κηφισιά 0-2: «Αγκάλιασε» την πρόκριση στα νοκ-άουτ του Κυπέλλου Ελλάδας με «ζωγραφιά» του Εμπουλά [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Κηφισιά πέρασε αλώβητη με 2-0 από την έδρα του Αστέρα AKTOR και βρίσκεται μία... ανάσα από την πρόκριση στα νοκ-άουτ του Κυπέλλου Ελλάδας.

Με ένα σημαντικό «διπλό» έφυγε από την Τρίπολη η Κηφισιά, με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο να επικρατεί με 2-0 του Αστέρα AKTOR και να φτάνει τους τέσσερις βαθμούς στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, «αγκαλιάζοντας» την πρόκριση στην επόμενη φάση.

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Το σκορ άνοιξε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου με γκολ-ζωγραφιά ο Εμπουλά, με τον Θεοδωρίδη να «σφραγίζει» τη νίκη λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους.

Στους ίδιους βαθμούς βρίσκεται και ο Αστέρας AKTOR, που αντιμετωπίζει για την πέμπτη και τελευταία αγωνιστική την ΑΕΚ στην «Allwyn Arena».

Κύπελλο Ελλάδας: Πέρασε με «διπλό» από την έδρα του Αστέρα AKTOR η Κηφισιά

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Αστέρα AKTOR να χάνει με το... καλημέρα μεγάλη ευκαιρία. Με την συμπλήρωση δύο λεπτών, ο Ρικαρντίνιο πήρε την μπάλα σε καλή θέση μέσα στην περιοχή, όμως ο Αναγνωστόπουλος είπε «όχι».

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Στο 6', ήταν η σειρά της Κηφισιάς να «αγγίξει» το γκολ. Όταν ο Μπρόρσον έκανε κακή πάσα και ο Θεοδωρίδης έφτασε σε θέση τετ-α-τετ, με τον Κακαδιάρη να αποκρούει και να κρατάει το «μηδέν».

Τελικά, η ομάδα του Λέτο προηγήθηκε στο σκορ στο 41', με τον Εμπουλά να βάζει ένα απίθανο γκολ. Ο μεσοεπιθετικός της Κηφισιάς εξαπέλυσε έναν... κεραυνό εκτός περιοχής, στέλνοντας την μπάλα στο «παραθυράκι» του Κακαδιάρη, για το 0-1.

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Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε όπως τελείωσε το πρώτο. Με την ομάδα των Βορείων Προαστίων να βρίσκει δίχτυα. Στο 51ο λεπτό, ο Πολυκράτης έβγαλε εξαιρετική σέντρα από τα αριστερά και ο Θεοδωρίδης με τελείωμα στην κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, «γράφοντας» το 0-2.

Τα επόμενα λεπτά κύλησαν χωρίς ιδιαίτερες φάσεις, με την Κηφισιά να «αγγίζει» το τρίτο γκολ στο 80ο λεπτό, όταν ο Μπένι σούταρε από το ύψος του πέναλτι, με την μπάλα να φεύγει άουτ.

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Πέντε λεπτά μετά, ο Φαν Άιμα έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Καλτσά. Έτσι, η Κηφισιά επικράτησε με 2-0 κόντρα στον Αστέρα AKTOR, πραγματοποιώντας «άλμα» πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Κυπέλλου Ελλάδας.

Αστέρας AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Κακαδιάρης, Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Λάσκαρης, Καλτσάς, Γκέζος, Τσίκο, Εντερ, Ορόσκο, Κιμπιόκα, Ρικαρντίνιο

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Πέτκοφ, Καλοσκάμης, Σόουζα, Πολυκράτης, Γιάγκνε, Μπένι, Μαγγανά, Εμπουλά, Θεοδωρίδης

Η Νίκη Βόλου έφυγε με το «διπλό» από την έδρα του Πανσερραϊκού

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, η Νίκη Βόλου έφυγε με το «διπλό» από την έδρα του Πανσερραϊκού, πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Μακρυγιάννης στο 43ο λεπτό, με την ομάδα του Βοσνιάδη να διαχειρίζεται μέχρι το τέλος το προβάδισμα και να πανηγυρίζει τους πρώτους της βαθμούς στην φετινή διοργάνωση.

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Πανσερραϊκός (Κώστας Γεωργιάδης): Σουλούκος, Γεωργιάδης, Καρασαλίδης, Αλιατίδης, Βασιλάκος, Βαρσάμης, Οικονόμου, Τσέλιος, Μασκανάκης, Βερνάρδος, Κωτσόπουλος

Νίκη Βόλου (Αλέκος Βοσνιάδης: Τσέλιος, Πανικίδης, Σιούτας, Βαφέας, Μακρυγιάννης, Ομεονγκά, Χάμοντ, Μαχαίρας, Παμλίδης, Πολέτο, Λουκίνας