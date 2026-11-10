Asteras AKTOR: Ήρθε η ώρα για ποδόσφαιρο κυριαρχίας - iefimerida.gr

Η επιρροή που έχει ήδη από τώρα ο Γκονζάλο Φέιο στο αγωνιστικό στιλ του Asteras AKTOR φαίνεται ολοένα και πιο μεγάλη, όπως αποδείχτηκε κόντρα στην Καλαμάτα.

Ο Asteras AKTOR και οι παίκτες του ήθελαν πώς και πώς τη νίκη στο εντός έδρας ματς κόντρα στην Καλαμάτα για τη 10η αγωνιστική της Super League για πολλούς λόγους. Ειδικά λίγο πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Ωστόσο, οι Αρκάδες αν και καλύτεροι στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα έμειναν στο 1-1 με τη «μαύρη θύελλα». Και να γίνει με τον δικό τους, νέο τρόπο: με κυριαρχικό ποδόσφαιρο.

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Τα συναισθήματα, όπως πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, ήταν ανάμεικτα, καθώς οι παίκτες του Γκονζάλο Φέιο είχαν την υπεροχή στις πιο πολλές μονομαχίες και πέρα από το γκολ που σημείωσαν με τον Φεντερίκο Μακέντα είχαν τουλάχιστον ακόμη δύο φάσεις για να πετύχουν ακόμη ένα τέρμα και να «καθαρίσουν» το ματς πριν το εντυπωσιακό γκολ της Καλαμάτας. Κάτι που δείχνει ξεκάθαρα ποια είναι η... αποστολή τους και τι θέλουν να πετύχουν εντός αγωνιστικού χώρου.

Παρόλα αυτά η εικόνα του Asteras AKTOR ήταν πέρα ως πέρα θετική και θεαματική. Ο Πορτογάλος τεχνικός μέσα σε λίγες ημέρες κατάφερε να περάσει στους ποδοσφαιριστές του τη φιλοσοφία του και τον τρόπο που θέλει από τους παίκτες του να προσεγγίζουν κάθε παιχνίδι. Μιας και επιθυμεί να τους βλέπει να δημιουργούν, να έχουν την μπάλα στα πόδια τους και γενικότερα να παίζουν κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Αν και εφόσον αυτό εξασφαλιστεί και στα επόμενα ματς είναι θέμα χρόνου να έρθουν και οι νίκες που θα δώσουν άλλη πνοή.

Asteras AKTOR: O Φέιο «ξεκλείδωσε» τον Μπουζούκη

Ένας από τους λόγους που ο Asteras AKTOR ήταν ανώτερος και καλύτερος από την Καλαμάτα, μέχρι και το 1-1, ήταν ο Γιάννης Μπουζούκης. Ο ταλαντούχος μέσος ήταν εκείνος που είχε τον ρόλο του «συνδετικού κρίκου», μεταξύ της άμυνας και της επίθεσης.

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Και μόνο τυχαίο δεν είναι που αυτή η εμφάνιση ήρθε στο πρώτο παιχνίδι του Φέιο στον πάγκο των Αρκάδων. Ο Πορτογάλος προπονητής δείχνει να πιστεύει πολύ στις ικανότητες και στο ταλέντο του Έλληνα μέσου. Γι' αυτό τον λόγο του έχει δώσει την οδηγία να «κουβαλάει» περισσότερο την μπάλα στα πόδια του και να παίζει όσο πιο κάθετα μπορεί, ώστε να δημιουργεί ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του. Και αν βρίσκει την ευκαιρία να εκτελεί κιόλας.

Τα τελευταία λεπτά του Asteras AKTOR με την Καλαμάτα δείχνουν στον Φέιο τι πρέπει να αλλάξει

Στα τελευταία 20 λεπτά η Καλαμάτα όχι μόνο είχε μεγάλες στιγμές και ευκαιρίες για δεύτερο γκολ. Αλλά και δύο δοκάρια που ήρθαν στα χασομέρια. Αυτό που δεν άρεσε καθόλου στο τεχνικό του Asteras ΑKTOR ήταν η νοοτροπία και η αντίδραση των ποδοσφαιριστών του μετά το γκολ που δέχτηκαν.

Πολλοί εξ αυτών έδειξαν ότι είχαν χάσει το... μυαλό τους και γενικότερα έκαναν πολλά λάθη που έδωσαν την ευκαιρία στους φιλοξενούμενους να πατήσουν πιο εύκολα και περισσότερες φορές την περιοχή τους. Κάτι που αν μη τι άλλο θέλει να το αλλάξει άμεσα ο Γκονζάλο Φέιο, όσο πιο άμεσα γίνεται.