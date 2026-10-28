Asteras AKTOR: Με τον Κοντοέ στην Τούμπα -Από εξωτερικό ο διάδοχος του Αντωνόπουλου - iefimerida.gr

Ο Asteras AKTOR ψάχνει στο εξωτερικό τον επόμενο προπονητή του. Μέχρι τότε στον πάγκο του θα βρίσκεται ο Γιάννης Κοντοές.

Ο Asteras AKTOR το πρωί της Τετάρτης (28/10) έλυσε τη συνεργασία του με τον Γιώργο Αντωνόπουλο, μιας και η βαθμολογική συγκομιδή υπό τις οδηγίες του ήταν φτωχή σε Super League και Κύπελλο Ελλάδος, ενώ το ποδόσφαιρο που απέδιδε η ομάδα δεν ήταν και το καλύτερο, σύμφωνα με το υλικό που είχε στα χέρια του.

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Οι Αρκάδες ήδη ψάχνουν να βρουν τον επόμενο. Αυτόν που θα οδηγήσει την ομάδα και πάλι σε νικηφόρα αποτελέσματα. Όπως αναφέρουν οι άνθρωποι του συλλόγου για την ώρα δεν υπάρχει κάτι... σίγουρο, παρά το γεγονός ότι ακούγονται ολοένα και περισσότερα ονόματα, όσο περνάνε οι ώρες. Αλλά όλα δείχνουν ότι προτεραιότητά τους ήταν και παραμένει ένας τεχνικός με επιθετικές αρετές που θα έρθει από το εξωτερικό.

Ο Asteras AKTOR θέλει να δώσει τα... κλειδιά σε κάποιον προπονητή που θα έχει εμπειρία και που θα μπορεί να αξιοποιήσει στο έπακρο τους παίκτες που θα έχει στα χέρια του, καθώς οι Αρκάδες θεωρούν ότι μπορούν υπό τις κατάλληλες οδηγίες να συνδυάσουν θέαμα και αποτελεσματικότητα στα επόμενα ματς της Super League και του Κυπέλλου Ελλάδος.

Asteras AKTOR: Στην Τούμπα με τον Κοντοέ

Στον Asteras AKTOR όσο ψάχνουν τον διάδοχο του Γιώργου Αντωνόπουλου η ζωή... συνεχίζεται. Οι άνθρωποι του συλλόγου θέλουν να πάρουν την καλύτερη δυνατή απόφαση για το μέλλον. Κάτι που σημαίνει ότι θα χρειαστούν παραπάνω χρόνο, ώστε να «ζυγίσουν» τις διαθέσιμες λύσεις τους.

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Παρόλα αυτά θα πρέπει να ετοιμαστούν πνευματικά, τακτικά, αλλά και σωματικά για το επερχόμενο εκτός έδρας ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ. Οι παίκτες του Asteras AKTOR θα έχουν τον Γιάννη Κοντοέ στον πάγκο τους με τον Έλληνα τεχνικό να είναι -μέχρι και πρότινος- αυτός που καθόταν στον πάγκο της δεύτερης ομάδας στο πρωτάθλημα της Super League 2 και το έδειξε με την εικόνα που είχε ο σύλλογος, μέχρι και σήμερα.

Ο Κοντοές όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχει καταφέρει να κερδίσει πολύτιμους «πόντους» στα μάτια των ανθρώπων του συλλόγου, καθώς η δουλειά του ήταν και παραμένει ποιοτική. Παρόλα αυτά δεν υπολογίζεται ως συνεχιστής του Αντωνόπουλου.