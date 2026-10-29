Ασταμάτητος ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Χατ τρικ με την Αλ Νασρ - Πόσο απέχει από το ιστορικό ορόσημο των 1.000 γκολ [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να γράφει ιστορία! Με χατ τρικ στη νίκη της Αλ Νασρ επί της Αλ Κολούντ πλησίασε ακόμη περισσότερο το ασύλληπτο ορόσημο των 1.000 γκολ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να αψηφά τον χρόνο και να κυνηγά ένα επίτευγμα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έμοιαζε αδιανόητο. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ήταν ξανά ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την Αλ Νασρ, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη με 5-3 επί της Αλ Κολούντ, χάρη σε ένα εντυπωσιακό χατ τρικ.

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Ο CR7 πρόσθεσε ακόμη τρία τέρματα στον προσωπικό του λογαριασμό, φτάνοντας πλέον τα 985 γκολ στην καριέρα του και μειώνοντας την απόσταση από το ιστορικό φράγμα των 1.000 στα μόλις 15 τέρματα. Ένα ορόσημο που πλησιάζει ολοένα και περισσότερο, με τον Ρονάλντο να αποδεικνύει πως η εκτελεστική του δεινότητα παραμένει αναλλοίωτη.

Κριστιάνο Ρονάλντο: Από το ακυρωθέν γκολ στο εντυπωσιακό χατ τρικ

Ο Πορτογάλος έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του, καθώς στο 10ο λεπτό βρήκε δίχτυα, ωστόσο το τέρμα του δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ. Η Αλ Νασρ πήρε προβάδισμα με τους Άντζελο (24') και Σαντιό Μανέ (38'), προτού ο Ρονάλντο αναλάβει δράση στο δεύτερο ημίχρονο.

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Στο 66', ο Ζοάο Φέλιξ τον τροφοδότησε και εκείνος διαμόρφωσε το 3-2, ενώ μόλις έξι λεπτά αργότερα, στο 72', ο ίδιος δημιουργός βρήκε ξανά τον συμπατριώτη του, ο οποίος με κεφαλιά ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-2.

Το ιστορικό ορόσημο πλησιάζει

Ο Ρονάλντο δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και στο 81ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Μανέ, ολοκλήρωσε το προσωπικό του χατ τρικ, γράφοντας το 5-2 και βάζοντας την υπογραφή του στη νίκη της Αλ Νασρ.

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Με τα 985 γκολ που έχει πλέον σημειώσει στην καριέρα του, ο Πορτογάλος βρίσκεται μια ανάσα από ένα επίτευγμα ιστορικών διαστάσεων. Ο στόχος των 1.000 τερμάτων δεν αποτελεί πλέον ένα μακρινό όνειρο, αλλά μια πραγματική προοπτική για έναν ποδοσφαιριστή που εξακολουθεί να βρίσκει τρόπους να ξεπερνά τα όριά του.