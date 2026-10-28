Aπό την κορυφή στην οικοδομή -Ο άσος της μπάλας πήρε πρωτάθλημα και μετά άλλαξε τελείως ζωή [εικόνα] - iefimerida.gr

Από την κατάκτηση της Premier League με τη Λέστερ μέχρι τη δουλειά στην οικοδομή, η ζωή του πήρε μια απρόσμενη τροπή, μακριά από τα φώτα του ποδοσφαίρου.
O Ντάνι Ντρίνκγουοτερ άφησε το ποδόσφαιρο για την οικοδομή. Υπήρξε ένας από τους πρωταγωνιστές του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού παραμυθιού στην ιστορία της Premier League.
Το 2016, ο Ντάνι Ντρίνκγουοτερ πανηγύριζε την κατάκτηση του αγγλικού πρωταθλήματος με τη Λέστερ. Μερικά χρόνια αργότερα, ο άλλοτε διεθνής Άγγλος μέσος βρέθηκε να εργάζεται σε οικοδομή, προκαλώντας έκπληξη σε πολλούς.
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