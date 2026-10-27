Άσχημα νέα στον Παναθηναϊκό: Μπαίνει χειρουργείο ο Ουναΐ, πότε αναμένεται η επιστροφή του - iefimerida.gr

Πιο σοβαρή απ' ό,τι υπολογιζόταν είναι τελικά η κατάσταση του Ουναΐ, κάτι που αποτελεί πλήγμα για τον φορμαρισμένο Παναθηναϊκό.

Με χειρουργική επέμβαση θα αντιμετωπιστεί ο τραυματισμός του Αζεντίν Ουναΐ, καθώς η δεύτερη μαγνητική τομογραφία έδειξε πως η κατάσταση του Μαροκινού μέσου είναι σοβαρότερη από όσο υπολογιζόταν αρχικά.

Η νέα εξέταση πραγματοποιήθηκε αφότου είχε υποχωρήσει το αιμάτωμα, κάτι που έδωσε πιο καθαρή εικόνα του προβλήματος. Οι γιατροί διαπίστωσαν ρήξη τένοντα στον δικέφαλο μηριαίο του δεξιού ποδιού, και ο παίκτης, από κοινού με την ομάδα, αποφάσισε να προχωρήσει σε επέμβαση.

Το χειρουργείο έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη (29/10). Η επιλογή αυτής της λύσης έγινε με στόχο να μειωθεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος υποτροπής.

Η απουσία του Ουναΐ θα είναι αρκετά μακρύτερη από την αρχική πρόβλεψη. Η επιστροφή του στη δράση δεν αναμένεται πλέον μετά τον Ιανουάριο, όπως υπολογιζόταν, αλλά κατά τη διάρκεια των play offs.