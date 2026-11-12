Το ΑΣΕΑΔ απέρριψε την έφεση του Ολυμπιακού -Παραμένει η αφαίρεση βαθμών και η τιμωρία στον Ταϊρίκ Τζόουνς

Η έφεση του Ολυμπιακού δεν βρήκε αντίκρισμα από το ΑΣΕΑΔ για την αφαίρεση των δυο βαθμών, ενώ παραμένει και η ποινή των επτά αγωνιστικών στον Ταϊρίκ Τζόουνς.

Μπορεί το ΑΣΕΑΔ να μείωσε τα πρόστιμα του Ολυμπιακού ωστόσο η αφαίρεση των δυο βαθμών από το πρωτάθλημα της Basket League παραμένει όπως και η ποινή των επτά αγωνιστικών που είχε επιβληθεί στον Ταϊρίκ Τζόουνς για τα όσα διαδραματίστηκαν στους περσινούς τελικούς με τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR.

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Tα δεδομένα μετά την απόφαση του ΑΣΕΑΔ για Ολυμπιακό και Τζόουνς

Το ΑΣΕΑΔ προχώρησε σε μείωση των χρηματικών ποινών που είχαν επιβληθεί στον Ολυμπιακό για τη συμπεριφορά του Αμερικανού σέντερ, διατηρώντας, ωστόσο, κανονικά την αφαίρεση των δύο βαθμών από το φετινό πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τιμωρηθεί αρχικά με συνολικό πρόστιμο 150.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 50.000 ευρώ αφορούσαν την εξύβριση και οι υπόλοιπες 100.000 ευρώ την απόπειρα βιαιοπραγίας.

Με τη νέα απόφασή του, το ΑΣΕΑΔ έκανε εν μέρει δεκτή την προσφυγή του Ολυμπιακού, μειώνοντας το συνολικό ύψος των προστίμων κατά 50.000 ευρώ. Έτσι, η χρηματική ποινή διαμορφώνεται πλέον στις 100.000 ευρώ, με 20.000 ευρώ για το πρώτο παράπτωμα και 80.000 ευρώ για το δεύτερο.

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Η ανακοίνωση του ΑΣΕΑΔ για Ολυμπιακό και Ταϊρίκ Τζόουνς

«Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. με την υπ’ αρ. 69/12-11-2026 απόφασή του, δέχεται εν μέρει την προσφυγή. Απορρίπτει την πρόσθετη παρέμβαση. Ακυρώνει εν μέρει την υπ’ αριθμ. 129/6.7.2026 απόφαση του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου (Μ.Δ.Ο.) του Ελληνικού Συνδέσμου Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών (Ε.Σ.Α.Κ.Ε.).

Μεταρρυθμίζει τις επιβληθείσες στην ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ποινές, με την ως άνω απόφαση, για τα πειθαρχικά αδικήματα της δυσφημιστικής συμπεριφοράς για το άθλημα (έργω εξύβρισης απόπειρα βιαιοπραγίας) εκ μέρους του αθλητή της, Tyrique Jones, από αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) και από αφαίρεση δύο (2) βαθμών και χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €) σε:

αφενός μεν, αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) για το πειθαρχικό παράπτωμα της δυσφημιστικής συμπεριφοράς για το άθλημα (έργω εξύβριση) εκ μέρους του αθλητή της Tyrique Jones, αφετέρου δε, αφαίρεση δύο (2) βαθμών και χρηματικό πρόστιμο ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000 €), για το πειθαρχικό παράπτωμα της της δυσφημιστικής συμπεριφοράς για το άθλημα (απόπειρα βιαιοπραγίας) εκ μέρους του αθλητή της Tyrique Jones.

Απορρίπτει κατά τα λοιπά την προσφυγή. Διατάσσει την επιστροφή του καταβληθέντος παραβόλου στους προσφεύγοντες”.