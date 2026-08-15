Ο Αρτέτα καθησύχασε τους φίλους της Άρσεναλ: «Είμαι χαρούμενος, θέλω να είμαι εδώ» - iefimerida.gr

Ο Μικέλ Αρτέτα καθησύχασε τους φίλους της Άρσεναλ, λίγες ώρες πριν τον τελικό με τη Μάντσεστερ Σίτι για το Community Shield.

Ο Ισπανός κόουτς οδήγησε τους «κανονιέρηδες» σε μία από τις καλύτερες σεζόν της ιστορίας τους, κατακτώντας την Premier League μετά από 22 χρόνια και φτάνοντας ως τον τελικό του Champions League.

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Με τους φίλους της ομάδας να αναρωτιούνται από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν, τι θα συμβεί το καλοκαίρι του 2027. Συγκεκριμένα, ο Αρτέτα μπαίνει στην τελευταία χρονιά του συμβολαίου που υπέγραψε το 2024 και ρωτήθηκε για αυτό στη συνέντευξη Τύπου, πριν τον τελικό του Community Shield απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι (16/8 - 17:00).

Η απάντηση του Αρτέτα για την παραμονή του στην Άρσεναλ

«Δεν έχουν να ανησυχούν για τίποτα οι φίλοι της ομάδας, επειδή θέλω να είμαι εδώ. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος» ανέφερε ο Αρτέτα, σχετικά με το συμβόλαιό του και το ενδεχόμενο ανανέωσης.

Θυμίζουμε πως ο Ισπανός ανέλαβε το 2019 τον πάγκο των «κανονιέρηδων» και οδεύει ολοταχώς για μία σεζόν με ακόμα περισσότερα όνειρα.

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Έχοντας πλέον στις τάξεις της ομάδας και τον Χρήστο Τζόλη, που έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακές εμφανίσεις στα φιλικά. Ενώ τα ρεπορτάζ από τα ΜΜΕ της Αγγλίας αναφέρουν πως είναι το πιθανότερο να ξεκινήσει βασικός στον τελικό του Community Shield, απέναντι στη Σίτι.