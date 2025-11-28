Αρτέτα: «Κάναμε μία δήλωση απέναντι στη Μπάγερν, τώρα πρέπει να το κάνουμε και με την Τσέλσι» - iefimerida.gr

Ένα προβάδισμα έξι βαθμών στην κορυφή της Premier League και μια επιβλητική μεσοβδόμαδη νίκη επί της Μπάγερν Μονάχου δεν αποτελούν λόγο εφησυχασμού για τον προπονητή της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα.

Ο ίδιος μάλιστα αναμένει μια μεγάλη πρόκληση στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη δεύτερη της βαθμολογίας, Τσέλσι, την Κυριακή (30/11).

Η Τσέλσι μετρά τρεις συνεχόμενες νίκες και διέλυσε την Μπαρτσελόνα με 3-0 στο Champions League την Τρίτη (25/11). Ωστόσο η Άρσεναλ, που νίκησε την Τότεναμ το περασμένο Σαββατοκύριακο, είναι αποφασισμένη να διατηρήσει τον αμείωτο ρυθμό της καθώς κυνηγά το πρώτο της πρωτάθλημα Premier League από το 2004, όπως τόνισε ο Αρτέτα την Παρασκευή (28/11).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μετά τη νίκη επί της Τότεναμ έπρεπε να κάνουμε μια δήλωση απέναντι στη Μπάγερν Μονάχου και το κάναμε. Τώρα πρέπει να πάμε στο επόμενο», είπε ο Ισπανός τεχνικός.

«Είναι ένα μεγάλο παιχνίδι, ένα μεγάλο ντέρμπι του Λονδίνου. Θα παίξουμε απέναντι σε έναν πραγματικά καλό αντίπαλο, που βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Γνωρίζουμε την πρόκληση και την ευκαιρία που έχουμε. Είμαστε απολύτως έτοιμοι.»

Ο Αρτέτα είπε ότι η Τσέλσι, η οποία ανέκαμψε δυναμικά στο πρωτάθλημα μετά τις ήττες από Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μπράιτον τον Σεπτέμβριο, αξίζει να βρίσκεται στη μάχη του τίτλου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το ρόστερ που έχουν συγκεντρώσει, ο αριθμός και η ποιότητα των παικτών τους, ο προπονητής και το τεχνικό επιτελείο τους, δικαιολογούν απόλυτα αυτό που συμβαίνει, το οποίο είναι πολύ θετικό. Αξίζουν να βρίσκονται εκεί», πρόσθεσε.

Η Άρσεναλ, που αναγκάστηκε να συμβιβαστεί με ισοπαλία στις δύο τελευταίες επισκέψεις της στο Στάμφορντ Μπριτζ, ελπίζει ότι ο Λεάντρο Τροσάρ θα είναι έτοιμος για την Κυριακή, καθώς ο Βέλγος επιθετικός τραυματίστηκε ελαφρά απέναντι στη Μπάγερν, ανέφερε ο Αρτέτα.

«Με τον Λέο υπάρχει άλλη μια δοκιμή σήμερα. Πρέπει να δούμε πώς νιώθει. Δεν φαίνεται κάτι σοβαρό. Έχουμε ακόμη μερικές ώρες, πρέπει να περιμένουμε και να δούμε. Υπάρχει πιθανότητα», είπε. Ο Αρτέτα υπογράμμισε την ανάγκη οι παίκτες του –που παραμένουν αήττητοι σε όλες τις διοργανώσεις από τον Αύγουστο– να διατηρήσουν την αγωνιστική τους συνέπεια.

«Όχι ότι με εξέπληξαν, αλλά πρέπει να μπορείς να αποδίδεις με τον τρόπο που το έκαναν, ατομικά, για μεγάλα διαστήματα του αγώνα απέναντι σε έναν τέτοιο αντίπαλο. Είναι πολύ δύσκολο», σημείωσε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τώρα το ζήτημα είναι να εξελίξουμε την ίδια συνέπεια την Κυριακή για να ξανακερδίσουμε».