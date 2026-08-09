Άρσεναλ-Μπορούσια Ντόρτμουντ: Βασικοί ο Χρήστος Τζόλης και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας - iefimerida.gr

Ο Χρήστος Τζόλης, αλλά και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ήταν βασικοί στο φιλικό ματς της Άρσεναλ με την Μπορούσια Ντόρτμουντ στο «Έμιρεϊτς».

Οι δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές πήραν πρόσφατα μεταγραφές σε δύο από τις πιο σπουδαίες ομάδες της Ευρώπης. Ωστόσο, δεν χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να κερδίσουν τις εντυπώσεις από τους προπονητές τους. Γι' αυτό τον λόγο και είναι αμφότεροι βασικοί στο φιλικό ματς μεταξύ της Άρσεναλ με την Μπορούσια Ντόρτμουντ στο «Έμιρεϊτς».

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Μάλιστα, ο Χρήστος Τζόλης ως σωστός... οικοδεσπότης είχε τον χρόνο να τα πει με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα που αν μη τι άλλο έδειχνε λίγο παραπάνω πιο «μαγκωμένος» σε σύγκριση με εκείνον. Οι δυο τους τα είπαν σε χαλαρούς ρυθμούς πριν από τη σέντρα.

Χρήστος Τζόλης: Έχει ήδη ένα γκολ με την Άρσεναλ και ψάχνει ακόμη περισσότερα

Η πορεία του Χρήστου Τζόλη στην Άρσεναλ ξεκίνησε ιδανικά. Μιας και στο πρώτο του επίσημο φιλικό με το κανόνι στο στήθος με αντίπαλο την Τζιρόνα κατάφερε να σημειώσει γκολ. Μένει να δούμε από εδώ και πέρα αν θα διατηρήσει την ίδια επαφή με αντίπαλα δίχτυα.

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Άλλωστε ήδη τα πρώτα δείγματα γραφής είναι άκρως θετικά και σίγουρα ενθαρρυντικά για τη συνέχεια της σεζόν.