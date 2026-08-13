Άρσεναλ: Ο Χρήστος Τζόλης κερδίζει πόντους στην ιεραρχία των εξτρέμ με τις επιδόσεις του [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Χρήστος Τζόλης πραγματοποιεί ονειρική προετοιμασία με την Άρσεναλ, δείχνοντας μόλις ένα ψήγμα των όσων μπορεί να κάνει μέσα στο γήπεδο.

Αυτές του οι επιδόσεις μόνο απαρατήρητες δεν περνάνε, όχι μόνο από τον Μικέλ Αρτέτα, που είναι και ο προπονητής των «κανονιέρηδων», αλλά και στους οπαδούς της ομάδας, οι οποίοι δηλώνουν ενθουσιασμένοι με τη μέχρι τώρα παρουσία του.

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Μετά και το γκολ με την Μπέτις, ακολούθησε μια γεμάτη εμφάνιση κόντρα στην Ντόρτμουντ, στην οποία μοίρασε μια ασίστ και κέρδισε και ένα πέναλτι, ενώ στο χθεσινοβραδινό παιχνίδι με την Κόμο πέτυχε το νικητήριο πέναλτι.

Χρήστος Τζόλης: «Κλέβει» τη φανέλα βασικού από τον Μαρτινέλι

Αυτήν τη στιγμή στην Άρσεναλ, υπάρχουν δύο αριστεροί εξτρέμ. Ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι, που για την ώρα φαίνεται πως έχει τη θέση βασικού στην ομάδα, και ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος για την ώρα λογίζεται ως αναπληρωματικός.

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Ο Έλληνας επιθετικός, όμως, σε αυτούς τους πρώτους μήνες ως κάτοικος Emirates, έχει καταφέρει να ανεβάσει κατακόρυφα το κασέ του, εντυπωσιάζοντας τους πάντες στο Λονδίνο, βάζοντας έτσι δεύτερες σκέψεις στον Μίκελ Αρτέτα σχετικά με τη θέση βασικού στο αριστερό άκρο της επίθεσης.

Με βάση το πρόσωπο που έχουν δείξει και οι δύο ποδοσφαιριστές μέχρι τώρα στη σεζόν, δεν θα αργήσει η μέρα που ο 24χρονος πρώην παίκτης της Μπριζ θα προσπεράσει στην ιεραρχία τον Βραζιλιάνο και θα αγωνίζεται ως βασικός.

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Άρσεναλ: Η πώληση Μαρτινέλι

Μάλιστα, το γεγονός πως στην Άρσεναλ είναι ανοιχτοί σε προτάσεις για τον Γκάμπριελ Μαρτινέλι, δείχνει πόσο γρήγορα αλλάζουν οι ισορροπίες όσον αφορά τη θέση βασικού στη συγκεκριμένη θέση.

Η Γαλατάσαραϊ έχει κάνει πρόταση στους «κανονιέρηδες» ύψους 45 εκατ. ευρώ, ποσό αρκετά κοντά στις απαιτήσεις τους, με τους πρωταθλητές Αγγλίας να είναι θετικοί σε ένα ενδεχόμενο πώλησης.

Σε περίπτωση που συμβεί αυτό και με βάση όσα έχουμε δει από την Άρσεναλ φέτος και με τον τρόπο που κινείται στο μεταγραφικό παζάρι, μια προσθήκη ελίτ επιπέδου στα αριστερά μοιάζει βέβαιη. Αυτό θα δημιουργούσε νέες ισορροπίες στην αριστερή πλευρά της ομάδας, κάνοντας το έργο του Τζόλη ακόμα πιο δύσκολο, αν χρειαστεί να ανταγωνίζεται παίκτες βεληνεκούς... Βινίσιους.

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Για την ώρα, πάντως, ο Μαρτινέλι δεν φαίνεται πως επιθυμεί την αποχώρησή του από την Άρσεναλ, ιδιαίτερα για πρωτάθλημα εκτός του Top 5.