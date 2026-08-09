Άρσεναλ - Ντόρτμουντ: Ο Τζόλης έδωσε έτοιμο γκολ στον Νουανέρι με φοβερή ασίστ - Κέρδισε και πέναλτι [βίντεο] - iefimerida.gr

Κανείς δεν έδωσε σημασία στον σκόρερ, Νουανέρι, μα στον «μαέστρο» Τζόλη στο γκολ της Άρσεναλ κόντρα στη Ντόρτμουντ του Καρέτσα.

«Σόου» κάνουν στο Έμιρεϊτς οι δύο Έλληνες διεθνείς που έχουν τεθεί αντιμέτωποι ως βασικοί στο παιχνίδι της Άρσεναλ με τη Ντόρτμουντ! Στο πρώτο ημίχρονο, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έβαλε ένα φανταστικό γκολ για να ανοίξει λογαριασμό στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με τους Βεστφαλούς, ενώ στο δεύτερο ο Χρήστος Τζόλης πήρε τη σκυτάλη.

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Ο πρώην παίκτης της Κλαμπ Μπριζ, έδωσε το γκολ μείωσης σε 1-2 στο... πιάτο του Νουανέρι με φανταστική ασίστ. Πήρε τη μπάλα αριστερά, ταλαιπώρησε τον αμυντικό του και σέντραρε στο τέλειο σημείο για τον 19χρονο, που σκόραρε.

Άρσεναλ - Ντόρτμουντ: Όλοι κοίταζαν τον Τζόλη

Χαρακτηριστικό της ποιότητας της ασίστ, είναι ότι η κάμερα... κυνήγησε κατευθείαν τον Χρήστο Τζόλη και όχι τον σκόρερ, Νουανέρι. Τόσο ποιοτική ήταν η πάσα, που άπαντες αναγνώρισαν πως ήταν... πάνω από μισό γκολ.

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Άρσεναλ - Ντόρτμουντ: Κέρδισε και πέναλτι ο Τζόλης

Ενώ η Ντόρτμουντ είχε κάνει το 3-1, παίρνοντας ξανά προβάδισμα δύο τερμάτων , ο Χρήστος Τζόλης έκανε ξανά ένα βήμα προς τα μπρος. Στο 69ο λεπτό, πάτησε περιοχή και κέρδισε πέναλτι, δίνοντας στην ομάδα του την ευκαιρία να μειώσει ξανά.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Βίκτορ Γκιόκερες, που ευστόχησε και έκανε το 2-3 λίγο πριν το 70'.