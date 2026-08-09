Άρσεναλ - Ντόρτμουντ 2-3: Νικητής ο σκόρερ Καρέτσας στην ελληνική μάχη - Ασίστ, κερδισμένο πέναλτι και ματσάρα από τον Τζόλη [βίντεο] - iefimerida.gr

Οι Έλληνες... στα καλύτερά τους και η Ντόρτμουντ του Κωνσνταντίνου Καρέτσα νικήτρια επί της Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη στο Emirates Cup.

Ελληνική λάμψη και πλούσιο θέαμα στον τελικό του Emirates Cup, όπου η Ντόρτμουντ επικράτησε με 3-2 της Άρσεναλ και κατέκτησε το τρόπαιο.

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Την παράσταση στο γήπεδο της πρωταθλήτριας Αγγλίας έκλεψαν δύο Έλληνες διεθνείς, οι οποίοι είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναμέτρηση. Ο Χρήστος Τζόλης και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, δύο βασικά στελέχη της Εθνικής Ελλάδας, ξεχώρισαν με την παρουσία τους στον αγωνιστικό χώρο.

Γκολ ο Καρέτσας, κορυφαίος ο Τζόλης

Ο... ελληνικός χορός ξεκίνησε με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να κάνει το 2-0 για τους Γερμανούς στο 29ο λεπτό με υπέροχη εκτέλεση από τα όρια της περιοχής.

Αυτή, όμως, ήταν μόνο η αρχή, καθώς στην πορεία... ανέλαβε ο Χρήστος Τζόλης. Ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ έδωσε έτοιμο γκολ στον Νουανέρι με εκπληκτική ασίστ και η Άρσεναλ μείωσε σε 2-1 στο 54'.

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Η Ντόρτμουντ πήρε ξανά προβάδισμα δύο τερμάτων, όμως οι «κανονιέρηδες» μείωσαν εκ νέου. Πως; Με τον Χρήστο Τζόλη να κερδίζει πέναλτι από τον Πράτες στο 68'. Ο Γκιόκερες ευστόχησε για το 2-3, όμως αυτό ήταν και το τελικό σκορ.