Άρσεναλ: Με το μετάλλιο στο στήθος ο Χρήστος Τζόλης - Η στιγμή της απονομής στους «κανονιέρηδες» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ιδανικό ξεκίνημα για τον Χρήστο Τζόλη στην Άρσεναλ, όπου με δύο ασίστ οδήγησε τους «κανονιέρηδες» στο Community Shield και πανηγύρισε το πρώτο του τρόπαιο.

Ονειρική ήταν η πρώτη επίσημη εμφάνιση του Χρήστου Τζόλη με τη φανέλα της Άρσεναλ, με τον Έλληνα διεθνή να συνδυάζει το ντεμπούτο του με εξαιρετική εμφάνιση και την κατάκτηση του πρώτου του τίτλου στην Αγγλία.

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Οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν με 3-0 της Μάντσεστερ Σίτι στον τελικό του Community Shield, με τον Τζόλη να αποτελεί ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της αναμέτρησης, καθώς δημιούργησε τα δύο από τα τρία γκολ της ομάδας του.

Ο Έλληνας εξτρέμ έδωσε την πρώτη του ασίστ στο 28ο λεπτό, όταν με κεφαλιά έστρωσε την μπάλα στον Κάι Χάβερτς και εκείνος πέτυχε το 2-0. Ο Τζόλης συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, δημιουργώντας αυτή τη φορά το γκολ του Μάρτιν Έντεγκαρντ για το 3-0.

Ονειρικό ντεμπούτο και πρώτη κούπα για τον Τζόλη

Με αυτόν τον τρόπο, ο Τζόλης ολοκλήρωσε το πρώτο επίσημο παιχνίδι του ως ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ έχοντας δύο ασίστ και ένα τρόπαιο, πραγματοποιώντας ένα ιδανικό ξεκίνημα στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

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Το Community Shield αποτέλεσε παράλληλα τον πρώτο τίτλο του με τους «κανονιέρηδες», με τον Έλληνα διεθνή να μην αρκείται απλώς στην παρουσία του στον τελικό, αλλά να βάζει τη δική του «σφραγίδα» στην κατάκτησή του.