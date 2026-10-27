 Απίθανα πράγματα! -Drone μπήκε στο γήπεδο και... διέκοψε το παιχνίδι της Άρσεναλ με την Φλίτγουντ [βίντεο] - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Απίθανα πράγματα! -Drone μπήκε στο γήπεδο και... διέκοψε το παιχνίδι της Άρσεναλ με την Φλίτγουντ [βίντεο]

Στιγμιότυπο από την στιγμή που το drone μπαίνει στο γήπεδο και διακόπτει το παιχνίδι της Άρσεναλ με την Φλίτγουντ
Στιγμιότυπο από την στιγμή που το drone μπαίνει στο γήπεδο και διακόπτει το παιχνίδι της Άρσεναλ με την Φλίτγουντ / Screenshot
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΣΤΑΣ

Μία απίθανη στιγμή διαδραματίστηκε στο παιχνίδι της Άρσεναλ με την Φλίτγουντ για το Λιγκ Καπ, με drone να... εισβάλλει στο γήπεδο και να διακόπτει το ματς.

Το είδαμε και αυτό! Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Αγγλία και, συγκεκριμένα, στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Άρσεναλ με την Φλίτγουντ για τους «16» του Λιγκ Καπ, με drone άγνωστης προέλευσης να... εισχωρεί στον αγωνιστικό χώρο και να διακόπτει - για κάποια λεπτά - το ματς.

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Συγκεκριμένα, το περιστατικό έλαβε χώρα στο δεύτερο λεπτό του παιχνιδιού. Τελικά, το ματς διάκοπηκε για 5,5 λεπτά, με το drone να αποχωρεί και να... αφήνει τους ποδοσφαιριστές να συνεχίσουν τον αγώνα.

Δείτε το απίστευτο περιστατικό με το drone στο Φλίτγουντ - Άρσεναλ

Το απίθανο σκηνικό έλαβε χώρα μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, με το drone να πετάει για αρκετή ώρα πάνω από το γήπεδο και το παιχνίδι να διακόπτεται προσωρινά. Μετά από 5,5 λεπτά, η αναμέτρηση συνεχίστηκε κανονικά, καθώς το drone άφησε... ήσυχο τους ποδοσφαιριστές να συνεχίσουν το παιχνίδι.

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