Άρσεναλ - Έβερτον 2-0: «Έπιασε» την κορυφή της Premier League με... κανονιές από τα στόπερ της - iefimerida.gr

Της αμύνης τα παιδιά έκαναν την δουλειά, με την Άρσεναλ να επικρατεί με 2-0 της Έβερτον για την 8η αγωνιστική της Premier League, χάρη στα γκολ των Κόνσα και Γκάμπριελ.

Δεν μπορούσε να αφήσει ανεκμετάλλευτη την ήττα της Μάντσεστερ Σίτι η Άρσεναλ! Με τα στόπερ της να βρίσκουν δίχτυα, η πρωταθλήτρια Αγγλίας υπέταξε με 2-0 την Έβερτον, «ξετύλιξε» το... δώρο της Άστον Βίλα και ισοβαθμεί στην κορυφή της Premier League με τους «Πολίτες».

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Τους 21 βαθμούς έφτασε η ομάδα του Χρήστου Τζόλη, η οποία βρίσκεται στην κορυφή με... συγκάτοικο την παρέα του Έρλινγκ Χάαλαντ. Στην τρίτη θέση και το -5 με παιχνίδι λιγότερο η Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα.

Premier League: «Καθάρισε» την Έβερτον με την... άμυνά της να βρίσκει δίχτυα η Άρσεναλ

Η Άρσεναλ ξεκίνησε την αναμέτρηση με στόχο να πετύχει ένα γρήγορο γκολ και το βρήκε! Στο έβδομο λεπτό, ο Έντεγκαρντ ανέλαβε την εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά, με τον Κόνσα να παίρνει την κεφαλιά και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Πίκφορντ, «γράφοντας» το 1-0.

Η Έβερτον προσπάθησε να απαντήσει άμεσα, όμως ο Ράγια έβαλε εντυπωσιακό «στοπ» στο χαμηλό σουτ του Γκάρνερ στο 11'.

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Το επόμενα λεπτά περνούσαν σε χαμηλό ρυθμό, με την πρωταθλήτρια Αγγλίας να βρίσκει το δεύτερο γκολ που έψαχνε στο 68'. Αυτή την φορά, ήταν η... σειρά του έτερου στόπερ να σκοράρει. Με τον Γκάμπριελ να πετυχαίνει το 2-0.

Στα εναπομείναντα λεπτά, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα διαχερίστηκε χωρίς πρόβλημα το προβάδισμά της. Τα «ζαχαρωτά» προσπάθησαν να μπουν ξανά στο παιχνίδι με κάποιο γκολ, όμως ο Ράγια δήλωσε «παρών» όποτε χρειάστηκε.

Διπλό της Φούλαμ στην έδρα της Κόβεντρι

Στο παιχνίδι ανάμεσα στην Κόβεντρι και την Φούλαμ, ο Όσκαρ Μπομπ έδωσε την λύση για την ομάδα του Αρμπελόα. Ο πρώην άσος της Μάντσεστερ Σίτι σκόραρε στο 80ο λεπτό και οι Λονδρέζοι πανηγύρισαν ένα σημαντικό «τρίποντο».