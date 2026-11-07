Αρνητικό ρεκόρ για τον Παναιτωλικό στη Super League -Ισοφάρισε επίδοση του 2019 - iefimerida.gr

Ο Παναιτωλικός υπέστη βαριά ήττα με 3-0 από τον Άρη για τη Super League και υπέπεσε στην έβδομη διαδοχική ήττα, μία αρνητική επίδοση για τον σύλλογο του Αγρινίου.

Ο Παναιτωλικός ξεκίνησε το πρωτάθλημα με τρεις νίκες, όντας η πρώτη ομάδα της περιφέρειας που το καταφέρνει, μετά τον Βόλο του 2021/22. Ωστόσο η συνέχεια ήταν αντιστρόφως ανάλογη, με την ομάδα του Αγρινίου να έχει υποστεί επτά διαδοχικές ήττες, μία αρνητική επίδοση για την ομάδα.

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Ο Παναιτωλικός έγραψε αρνητική ιστορία στη Super League

Ο Παναιτωλικός γνώρισε την ήττα με 3-0 από τον Άρη το βράδυ του Σαββάτου (07/11) από τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και έγραψε... αρνητική ιστορία, καθώς έφτασε τις επτά συνεχόμενες σε επίπεδο Super League, έχοντας 19 γκολ σ' αυτά τα παιχνίδια, δίχως να μπορεί να σηκώσει κεφάλι.

Ουσιαστικά ο Παναιτωλικός για πρώτη φορά στην ιστορία του σε επίπεδο Α' Εθνικής γνωρίζει επτά σερί ήττες την ίδια σεζόν. Παράλληλα, ισοφάρισε την αντίστοιχη αρνητική του επίδοση, αλλά σε διαφορετικές αγωνιστικές περιόδους, από τον Απρίλιο του έως τον Σεπτέμβριο του 2019.

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Οι επτά συνεχόμενες ήττες του Παναιτωλικού:

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 3-0

Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 1-3

Κηφισιά - Παναιτωλικός 2-0

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός 0-2

ΑΕΚ - Παναιτωλικός 5-0

Παναιτωλικός - ΟΦΗ 0-1

Άρης - Παναιτωλικός 3-0﻿