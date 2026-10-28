Άρης - Τσεντεβίτα Ολίμπια 78-73: Με επιθετικό «ξέσπασμα» στο τελευταίο δεκάλεπτο έκανε το 5/5 στο Eurocup [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Άρης... ξεκόλλησε επιθετικά στην τέταρτη περίοδο και υπέταξε την Τσεντεβίτα Ολίμπια με 78-73, πετυχαίνοντας το 5/5 στο Eurocup.

Μπορεί να δυσκολεύτηκε περισσότερο από το αναμενόμενο, όμως ο Άρης κατάφερε να κερδίσει και την Τσεντεβίτα Ολίμπια με 78-73 στο κατάμεστο «Αλεξάνδρειο» και πανηγύρισε την πέμπτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στο φετινό Eurocup.

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Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι σχεδόν σε όλο το παιχνίδι, όμως οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν να πανηγυρίσουν τη νίκη χάρη σε μία εξαιρετική τέταρτη περίοδο, όπου έκαναν επιμέρους σκορ 21-16.

Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ήταν με 18 πόντους ο Ματ Μόργκα. Καθοριστικός - για μία ακόμη φορά - ήταν ο Ρόμπινσον Ερλ, ο οποίος πέτυχε νταμπλ-νταμπλ (13 πόντοι και 11 ριμπάουντ).

«Φτωχό» πρώτο ημίχρονο στην επίθεση για Άρη και Τσεντεβίτα Ολίμπια

Ο Ρόμπινσον-Ερλ ξεκίνησε «καυτός» το παιχνίδι και με δύο διαδοχικά εύστοχα τρίποντα έστειλε με το... καλημέρα τον Άρη στο +6 (6-0). Το τάιμ-άουτ της Τσεντεβίτα απέδωσε καρπούς, με τους Σλοβένους να μειώνουν σε 6-4.

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Στη συνέχεια του δεκαλέπτου, οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκορ. Μάλιστα, οι βολές του Οσίφο έβαλαν μπροστά στο σκορ τους Σλοβένους (16-18), όμως οι Θεσσαλονικείς αντέδρασαν και «έκλεισαν» με προβάδισμα την πρώτη περίοδο (21-19).

Ο Μόργκαν πήρε την... μπαγκέτα του σκοραρίσματος στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, στέλνοντας τον Άρη στο +4 (27-23). Με τον Λίντελ να καρφώνει και τον Ντιμιτρίγιεβιτς να ευστοχεί, οι Θεσσαλονικείς διατηρούσαν το προβάδισμά τους (33-29).

Οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν και πάλι αντίδραση, φτάνοντας μέχρι το +4 με τον Σκάρα να ευστοχεί σε δίποντο (34-38). Ρόμπινσον-Ερλ και Μόργκαν απάντησαν, με αποτέλεσμα οι «κίτρινοι» να ολοκληρώσουν το ημίχρονο στο -1 (38-39).

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Ο Άρης ήταν καλύτερος στο φινάλε και έκανε το 5/5 στο Eurocup

Με Ντιμιτρίγιεβιτς και Μοκόκα να ξεκινάνε... ζεστοί το δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης μπήκε και πάλι μπροστά, όμως οι Σλοβένοι απάντησαν άμεσα, με εύστοχο τρίποντο του Ράντοβιτς (46-47).

Με τους Μόργκαν και Λιντέλ να το παίρνουν... πάνω τους στο σκοράρισμα, οι Θεσσαλονικείς «έχτισαν» μία διαφορά έξι βαθμών, για πρώτη φορά μετά τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, (55-49). Ωστόσο, και αυτή εξανεμίστηκε γρήγορα, καθώς το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε ισόπαλο (57-57), μετά από εύστοχο σουτ του Χαρτ στο φινάλε.

Με τον Λιντέλ να εκμεταλλεύεται ζευγάρι βολών και τον Τολιόπουλο να ευστοχεί σε σουτ δύο πόντων, ο Άρης έφτασε και πάλι στο +4 (61-57). Οι Σλοβένοι φάνηκε να βγάζουν και πάλι αντίδραση, όμως με δύο συνεχόμενα εύστοχα τρίποντα ο Τολιόπουλος έστειλε την ομάδα του για πρώτη φορά στο +9 (69-60).



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Ο Κάουαν επιχείρησε να βάλει και πάλι στο παιχνίδι τους Σλοβένους, όμως ο Μόργκαν ευστόχησε σε σημαντικό σουτ τριών πόντων, διατηρώντας την διαφορά στο +9 (74-65). Με Κάουαν και Κίρκγουντ, η Τσεντεβίτα έκανε σερί 5-0 μείωσε και πάλι την διαφορά στους τέσσερις (74-70).

Ωστόσο, ο Μόργκαν το πήρε και πάλι πάνω του στο φινάλε και με σημαντικό λέι-απ έκανε το 78-70. Ο Άρης τελικά επικράτησε με 78-73 και πανηγύρισε την πέμπτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στο Eurocup.

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 38-39, 57-57, 78-73