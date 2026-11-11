Άρης-Ρίγα Ζέλι 105-81: Έγινε πάλι 100άρης και περιμένει... Ολυμπιακό [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο ορεξάτος Άρης έκανε ό,τι ήθελε κόντρα στη Ρίγα Ζέλι και μετά το 105-81 στρέφει το βλέμμα του στον Ολυμπιακό.

Αυτό που ήθελε πέτυχε ο Άρης απέναντι στη Ρίγα Ζέλι για την 7η αγωνιστική του EuroCup. Οι «κιτρινόμαυροι» ήθελαν να τελειώσουν από νωρίς την υπόθεση νίκη, να παίξουν όμορφο μπάσκετ και να μοιράσουν το rotation μιας και έρχεται το πολύ μεγάλο ματς με τον Ολυμπιακό την προσεχή Κυριακή (15/11).

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Ο Άρης επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση () γράφοντας μία ακόμα 100άρα στο EuroCup, όπου πλέον μετράει ρεκόρ 6-1 και φυσικά δείχνει με κάθε τρόπο ότι φέτος δεν αστειεύεται.

Πρώτοι σκόρερ για τον Άρη οι Μοκόκα και Μόργκαν που πέτυχαν από 19 πόντους, με το rotation να ανοίγει αλλά τον Ρόμπινσον Ερλ να γράφει και αυτός 14, ενώ ο Τολιόπουλος ακολούθησε με 13.

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Στις 25 ασίστ σταμάτησαν οι Θεσσαλονικείς, που είχαν και 15/31 τρίποντα (48.4%) και έστησαν… πάρτι στο Παλέ.

Το «καθάρισε» από νωρίς ο Άρης

Υπόθεση ενός δεκαλέπτου ήταν η αναμέτρηση, με τον Άρη να αποτελεί το απόλυτο φαβορί και να το αποδεικνύει στο παρκέ. Η ομάδα του Σπανούλη είχε μια θαυμαστή πολυφωνία στην επίθεσή της και με τον Μοκόκα να δείχνει τις ορέξεις του νωρίς νωρίς, προηγήθηκε με 23-5 μέσα σε 7 λεπτά.

Αν περίμενε κανείς να αλλάξει κάτι, με την άμυνα που έπαιζαν οι παίκτες του Άρη, ήταν δύσκολο. Η άμυνα έδινε ρυθμό στην επίθεση, με δέκα παίκτες να έχουν σκοράρει από το ημίχρονο και τους Τολιόπουλο, Λιντέλ να παίρνουν τη σκυτάλη.

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Ο Άρης έκλεισε το ημίχρονο με 14 ασίστ και 9/14 τρίποντα (64.3%), ενώ ταυτόχρονα δέχτηκε μόλις 32 πόντους και η διαφορά εκτοξεύτηκε στο 63-32 (20').

Το παιχνίδι είχε κριθεί επί της ουσίας, κάτι που έδωσε το δικαίωμα στον Σπανούλη να ανοίξει πολύ το rotation. Η χαοτική διαφορά ποιότητας ήταν ορατή. Ο Μόργκαν συνέχιζε να σκοράρει ακατάπαυστα με 5/8 τρίποντα, ο Ρόμπινσον Ερλ βρήκε και αυτός ρυθμό επιθετικά και ο Άρης έφτασε τους 100 πόντους πριν συμπληρωθούν 35 λεπτά.

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Το μόνο που έμενε να μάθουμε ήταν η τελική διαφορά, με την μπίλια να κάθεται στο

Tα δεκάλεπτα: 28-14, 63-32, 88-52, 105-81.

