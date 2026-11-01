Άρης-Παναθηναϊκός AKTOR 101-91: Στην «κολασμένη» έδρα του ισχύει ο... νόμος του Αυτοκράτορα! [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο ψυχωμένος Άρης υπέταξε με 101-91 στην «καυτή» του έδρα τον Παναθηναϊκό AKTOR, θυμίζοντας πως στη Θεσσαλονίκη δε θα περάσει κανένας εύκολα.

Μία ματσάρα που περιμέναμε καιρό και αντάμειψε άπαντες, με τον Άρη να παίρνει μία νίκη… δήλωση απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR. Οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν με 101-91 και έστειλαν από νωρίς το μήνυμα, πως για τους «αιωνίους» η Θεσσαλονίκη θα είναι… άλλη πίστα.

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Ο Άρης έφτασε σε ρεκόρ 4-1, ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR με το ίδιο ρεκόρ κουβαλάει και το -2 από την περσινή σεζόν.

Με πέντε παίκτες διψήφιους, ο Άρης είδε τον Ματ Μόργκαν να σκοράρει 21 πόντους, τον Άνταμ Μοκόκα να ακολουθεί με 19 και τους Νένο Ντιμιτρίεβιτς, Βασίλη Τολιόπουλο να προσθέτουν από 14.

Για έναν Άρη που πέτυχε 13/25 τρίποντα, με 22 ασίστ για 11 λάθη, ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR μέτρησε 20 και παρά τους τρεις Γάλλους (Γιαμπουσέλε 22π., Φρανσίσκο 20π., Λεσόρ 16π.) και τον Χέις Ντέιβις (17π.) γνώρισε δεύτερη σερί ήττα, μετά από αυτήν από την Εφές στην Πόλη.

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Ο Παναθηναϊκός AKTOR το... μάζεψε πριν το ημίχρονο

Όπως το περιμέναμε ήταν το ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη. Κλειστό ματς και με τις άμυνες να έχουν τον πρώτο λόγο. Ο Άρης υποχρέωσε πολύ νωρίς σε 5 λάθη τον Παναθηναϊκό AKTOR και με τον Ρόμπινσον Ερλ μπροστάρη, όπως πάντα έφτασε ως το 16-10 (8').

Ο Ομπράντοβιτς έψαχνε το κατάλληλο σχήμα στα γκαρντ για περισσότερο έλεγχο, έχοντας δοκιμάσει τα πάντα. Οι «πράσινοι» επέστρεψαν και οι δύο ομάδες βρήκαν κάποια μεγάλα σουτ από την περίμετρο. Με τον Ρόμπινσον Ερλ στον πάγκο, ο Ντιμιτρίεβιτς ανέλαβε το σκορ και τη δημιουργία.

Η άμυνα του Μπάντιο πάνω του σε δύο συνεχόμενες κατοχές έφερε στον Παναθηναϊκό AKTOR σκορ στο transition, αλλά το δικό του τρίποντο έγραψε το 34-32 (15') και… άναψε ξανά τη σπίθα. Οι γηπεδούχοι έφτασαν ως το 39-33 (17'), με τον Μπιρτς να γίνεται πολύ επιδραστικός, αλλά τον Παναθηναϊκό AKTOR να μένει στο ματς χάρη στο σκορ του Φρανσίσκο, κλείνοντας το ημίχρονο στο -2 (46-44, 20').

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Η στόχευση της άμυνας των «πρασίνων» ήταν να περιορίσει τον Ρόμπινσον Ερλ. Παρόλα αυτά, ο Μόργκαν βγήκε με προσωπικά καλάθια για το 59-51 (24'). Το τέταρτο φάουλ του Ρόμπινσον Ερλ ήταν μεγάλο πρόβλημα για τον Άρη. Σταδιακά ο Παναθηναϊκός AKTOR έστρεφε (65-63, 27') και ήταν φανερό πως θα πηγαίναμε για θρίλερ ως το τέλος.

Ο Ομπράντοβιτς πήρε μια απόφαση να παίξει με σέντερ τον Χέις Ντέιβις και του έδωσε την μπάλα για απομόνωση απέναντι στον Κώστα Αντετοκούνμπο. Κέρδος όμως δε βγήκε, με τον Μοκόκα να συνεχίζει να σκοράρει και τον Παναθηναϊκό AKTOR να συνεχίζει τα λάθη, οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα 11 πόντων (79-68, 30') από το τρίποντο του Τολιόπουλου.

Γεγονός που οδήγησε στην απόλυτη αλλαγή του σχήματος, με τον Χέις Ντέιβις να έρχεται πλέον στο «3» και τους Γιαμπουσέλε Λεσόρ να συνθέτουν το δίδυμο στους ψηλούς. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 82-79 (36') και παρά την επιστροφή του Ρόμπινσον Ερλ, το 2-11 επιμέρους έκανε και πάλι ντέρμπι το ματς.

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Μάλιστα, ήρθε ο Γιαμπουσέλε για να σκοράρει δύο διαδοχικά τρίποντα και να βάλει μπροστά τον Παναθηναϊκό AKTOR (84-85, 36'), με τον Σπανούλη να επιλέγει το σχήμα με τους Λιντέλ και Ρόμπινσον Ερλ στα τελευταία λεπτά.

Ένα… τετράποντο του Μόργκαν έστειλε ξανά τον Άρη στο +5 (90-85, 37'), με τους Μπιρτς και Τολιόπουλο να δίνουν τις… χαριστικές βολές και τον Άρη να παίρνει μια τεράστια νίκη στην οικονομία του πρωταθλήματος.

Τα δεκάλεπτα: 18-15, 46-44, 79-68, 101-91.