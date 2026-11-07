Άρης - Παναιτωλικός 3-0: Επιστροφή στα χαμόγελα με επιθετική καταιγίδα και «απογείωση» στην τρίτη θέση - iefimerida.gr

Καταιγιστικός ο Άρης κόντρα στον Παναιτωλικό, με τους Θεσσαλονικείς να κυριαρχούν κατά κράτος και να πανηγυρίζουν μια νίκη (3-0) που τους «εκτόξευσε» στην τρίτη θέση της Super League.

Μετά την «πικρή» ήττα από τον Λεβαδειακό, ο Άρης έβγαλε αντίδραση και κατατρόπωσε στο «Κλεάνθης Βικελίδης» τον «άσφαιρο» Παναιτωλικό με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τίνο Καντεγουέρε που σκόραρε δις, ενώ δίχτυα βρήκε ο Γιάννης Γιαννιώτας στο πρωτάθλημα έπειτα από 6 μήνες και 4 ημέρες!

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Οι «κίτρινοι» ήταν ανώτεροι στο μεγαλύτερο μέρος και η επιστροφή στις νίκες τους βρίσκει να έχουν «σκαρφαλώσει» στην τρίτη θέση με αγώνα περισσότερο από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και συγκομιδή 19 βαθμών.

Από την άλλη, ο Παναιτωλικός δεν κατάφερε να φανεί όσο ανταγωνιστικός θα ήθελε και να πάρει βαθμολογική... ανάσα. Με τη νέα της ήττα, η ομάδα του Αγρινίου παρέμεινε στη δέκατη θέση και τους 9 πόντους.

Προηγήθηκε από νωρίς ο Άρης κόντρα στον Παναιτωλικό

Ο Άρης μπήκε δυνατά στο ματς και κατάφερε να πάρει από νωρίς το προβάδισμα, βρίσκοντας δίχτυα μόλις στο 11ο λεπτό. Οι Κουαμέ και Πετρίς είχαν ήδη προειδοποιήσει την άμυνα του Παναιτωλικού, πριν έρθει η στιγμή του 1-0.

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Η φάση ξεκίνησε από την πίεση του Κουαμέ, ο οποίος έκλεψε την μπάλα από τον Μπάσι. Ο Γκαρέ βρήκε τον απαραίτητο χώρο και χρόνο για να βγάλει τη σέντρα, με τον Καντεβέρε να παίρνει την κεφαλιά και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας το προβάδισμα στους Θεσσαλονικείς.

Η συνέχεια, πάντως, δεν ήταν ανάλογη για το σύνολο του Μιχάλη Γρηγορίου. Οι «κίτρινοι» παρουσίασαν αμυντικές αδυναμίες και έλλειψη ισορροπίας στις γραμμές τους, με τον Παναιτωλικό να βρίσκει συχνά χώρους και να γίνεται απειλητικός κάθε φορά που πλησίαζε την περιοχή. Στο 15', ο Μεχία ανάγκασε τον Βέλιο σε επέμβαση, ενώ ακολούθησαν οι προσπάθειες των Μανρίκε (21') και Αλεξιτς (27'), που κράτησαν σε εγρήγορση την άμυνα του Άρη.

Οι γηπεδούχοι απάντησαν στο 39' με ένα άστοχο σουτ του Ράτσιτς, ωστόσο η τελευταία μεγάλη στιγμή του πρώτου ημιχρόνου ανήκε και πάλι στους φιλοξενούμενους. Στο 45', ο Εστεμπάν επιχείρησε γυριστό σουτ μέσα από την περιοχή, με τον Φαμπιάνο να παρεμβαίνει σωτήρια με το κεφάλι και να απομακρύνει τον κίνδυνο.

Το πρώτο 45λεπτο ολοκληρώθηκε με τον Άρη να έχει 9 τελικές προσπάθειες (3 στην εστία), έναντι 7 (2 στον στόχο) του Παναιτωλικού, ενώ η κατοχή ήταν ξεκάθαρα υπέρ των Θεσσαλονικέων, που έφτασαν στο 66%.

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Ο Καντεβέρε «χτύπησε» ξανά και ο Ράτσιτς «υπέγραψε» το highlight της βραδιάς

Με την ίδια επιθετική διάθεση μπήκε ο Παναιτωλικός και στο δεύτερο μέρος, με τον Εστεμπάν να δοκιμάζει τα πόδια του από μακρινή απόσταση. Ο Γένσεν, ωστόσο, απομάκρυνε με το κεφάλι σε κόρνερ, αποτρέποντας την ισοφάριση.

Ο Άρης, από την άλλη, αποδείχθηκε πολύ πιο αποτελεσματικός και στο 49' έδωσε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στο προβάδισμά του. Ο Γιαννιώτας γύρισε ιδανικά την μπάλα, ο Γκαρέ εκτέλεσε από κοντά, αλλά ο Κουτσερένκο πραγματοποίησε εντυπωσιακή απόκρουση. Στην επαναφορά, όμως, ο Καντεβέρε ήταν εκεί!

Ο 30χρονος επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και με αριστερό τελείωμα έγραψε το 2-0, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα.

Το γκολ αυτό έμοιαζε να βάζει τέλος στις ελπίδες του Παναιτωλικού για επιστροφή στο παιχνίδι, με τον Άρη να βρίσκει πλέον περισσότερους χώρους και να κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο. Και τότε ήρθε η στιγμή που έκλεψε την παράσταση! Στο 58ο λεπτό, ο Ράτσιτς πήρε την μπάλα στον χώρο του κέντρου και πραγματοποίησε μια εκπληκτική ατομική ενέργεια.

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Με διαδοχικές ντρίμπλες πέρασε πέντε αντιπάλους, μπήκε στην περιοχή και την κατάλληλη στιγμή μοίρασε στον Γιαννιώτα, ο οποίος με ψύχραιμο δεξί πλασέ διαμόρφωσε το 3-0 μέσα σε αποθέωση! Για τον Σέρβο μέσο αυτή ήταν η τέταρτη φετινή ασίστ, ενώ ο Γιαννιώτας πανηγύρισε το πρώτο του γκολ στη φετινή σεζόν. Μάλιστα, δ

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Ρίτσαρντς, Πετρίς, Γένσεν, Φαμπιάνο, Γιαννιώτας (77' Μπρούμα), Ράτσιτς, Χόνγκλα, Γκαρέ (77' Παλάσιος), Κουαμέ (90' Ντέλε-Μπασιρού), Καντεβέρε (82' Μιρ).

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Ολσον, Θυμιάνης, Στάγιτς, Γαλιάτσος (28' Αποστολόπουλος), Μανρίκε, Εστεμπάν (80' Μπρέγκου), Εράκοβιτς (80' Σμυρλής), Μπάσι (69' Νικολάου), Αλεξιτς, Μεχία (80' Νακάμπα).