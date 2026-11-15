Άρης-Ολυμπιακός 100-78: Στο σπίτι του «Αυτοκράτορα» υποκλίνεται και ο πρωταθλητής Ευρώπης! [βίντεο]

Ο Άρης απέδειξε ξανά πως είναι... αφεντικό στην πόλη του και μετά τον Παναθηναϊκό AKTOR, υπέταξε (100-78) και τον Ολυμπιακό!

Στη Θεσσαλονίκη στήθηκε ξανά πάρτι. Ο Άρης με μια τρομερή τρίτη περίοδο «καθάρισε» πιο εύκολα από ό,τι περίμενε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, τον οποίο και κέρδισε με 100-78 στην 7η αγωνιστική της Basket League.

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Οι Πειραιώτες δεν είχαν τον τραυματία Νίκολα Μιλουτίνοφ και πέραν του Εβάν Φουρνιέ δε βρήκαν άλλον πρωταγωνιστή στο ματς. Ο Άρης χτύπησε στην... καρδιά της ρακέτας, είχε σε τρομερό αμυντικό βράδυ τον Άνταμ Μοκόκα και με την άμυνα αλλαγών κράτησε χαμηλά τον Ολυμπιακό, υποχρεώνοντάς τον στην πρώτη του ήττα στην Basket League.

Για τους εκπληκτικούς «κιτρινόμαυρους» πρώτος σκόρερ ήταν ο Ματ Μόργκαν των 21 πόντων, ενώ σπουδαίο ματς έκανε και ο Νένο Ντιμιτρίεβιτς με 19. Στους 14 σταμάτησε ο Κεμ Μπιρτς, με άπαντες να δίνουν σκορ, ενέργεια και hustle plays. Κομβικός ο Άνταμ Μοκόκα στην άμυνα.

Από πλευράς Ολυμπιακού ο Εβάν Φουρνιέ ήταν πρώτος σκόρερ με 29 πόντους και ο μόνος που μπορούσε να απειλήσει τον Άρη. Με τους «ερυθρολεύκους» να κλείνουν το ματς με 4/18 τρίποντα και μόλις 13 ασίστ, δείγμα της άμυνας του Άρη και του πόσο τους δυσκόλεψε.

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Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν πλέον ρεκόρ 6-1, όπως και ο Άρης, αλλά κουβαλούν το -2 από τους περσινούς τελικούς του πρωταθλήματος.

Ο Φουρνιέ κράτησε μόνος του τον Ολυμπιακό στο ημίχρονο

Ο Άρης ήταν η ομάδα που έθεσε από νωρίς τον τόνο, με τρία τρίποντα από τρεις διαφορετικούς παίκτες. Στο αρχικό 9-0, ο Ολυμπιακός απάντησε με 0-6, αλλά φανερά οι «κιτρινόμαυροι» έπαιζαν με μεγαλύτερη ένταση και ένιωθαν πιο άνετα. Ρόμπινσον Ερλ και Μοκόκα είχαν αναλάβει τους Βεζένκοφ και Φουρνιέ αντίστοιχα, αλλά ο Γάλλος ήταν πολύ ορεξάτος και μετέτρεψε το 16-9 σε 16-16 (8').

Ο Φουρνιέ έκλεισε με 13 το δεκάλεπτο, αλλά ο Μόργκαν έδωσε ανάσες στον Άρη και το σφιχταγκάλιασμα των δύο συνεχίστηκε (23-23, 10'). Ο Ολυμπιακός είχε 10/13 δίποντα, αλλά καμία ομάδα δεν μπορούσε να αποσπαστεί. Για να συμβεί αυτό, έπρεπε ο Φουρνιέ να κάτσει στον πάγκο και ο Άρης με την άμυνα αλλαγών, να κρατήσει χαμηλά τους Πειραιώτες, ξεφεύγοντας 41-35 (17').

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Απόλυτα εξαρτώμενος από τον Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός δεν άφησε το παιχνίδι να του ξεφύγει, με τους γηπεδούχους να κλείνουν μπροστά στο 47-43 (20') το ημίχρονο.

Το ξέσπασμα του Άρη στην 3η περίοδο τον έφερε στο +18

Όπως στο πρώτο ημίχρονο, έτσι και στο δεύτερο ο Άρης βρήκε δύο τρίποντα και έφτασε για πρώτη φορά στο +14 (59-45, 23'), με τον Φουρνιέ να παραμένει ο μοναδικός που απειλεί και σκοράρει από τους Πειραιώτες. Το pick n' roll με τον Μπιρτς εκφραστή… διέλυσε την άμυνα του Ολυμπιακού, που δεν κατάφερε ούτε με το σχήμα που είχε τον Βεζένκοφ στο «3» να ισορροπήσει.

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Ο Φουρνιέ σκόραρε όλους τους 12 πόντους τη ομάδας του στα πρώτα 9 λεπτά του 3ου δεκαλέπτου και ο Άρης έστειλε τη διαφορά στους 18 (73-55, 29') και φαινόταν ότι δεν υπήρχε επιστροφή για τους φιλοξενούμενους, με βάση την εικόνα ως το 30.

Ειδικότερα από τη στιγμή που ο Γάλλος έπρεπε να πάρει λεπτά για να ξεκουραστεί, ο Μπαρτζώκας πόνταρε στον δίδυμο Μίλερ ΜακΙντάιρ-Τζόσεφ, αλλά ούτε εκεί πήρε πολλά. Ο Άρης ανέβαζε διαρκώς τη διαφορά καθώς πλέον έμπαιναν όλα, με τον Ντιμιτρίεβιτς να γράφει το 89-68 (35') και τον Ολυμπιακό να μην έχει πλέον τον κόουτς του στον πάγκο, που αποβλήθηκε μετά από δύο τεχνικές ποινές.

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Η άμυνα του Άρη δεν επέτρεπε τίποτα εύκολο στον Ολυμπιακό και το μόνο που δεν μπορούσε να σταματήσει ήταν τις εμπνεύσεις του Φουρνιέ. Μπαίνοντας με προβάδισμα 18 πόντων (89-71, 36'), ήξερε πως είχε... ακουμπήσει τη νίκη. Φτάνοντας τελικά πολύ πιο εύκολα από όσο πίστευαν στην έκτη νίκη τους στην Basket League.

Τα δεκάλεπτα: 23-23, 47-43, 76-59, 100-78.