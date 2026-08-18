Άρης: Ο Μάνου Γκαρθία ντύνεται ξανά στα κιτρινόμαυρα -«Κλείδωσε» το μεγάλο comeback στη Θεσσαλονίκη - iefimerida.gr

Ο Μάνου Γκαρθία επιστρέφει στον Άρη, καθώς συμφώνησε για τριετές συμβόλαιο και, μετά τη λύση της συνεργασίας του με την Κάνσας Σίτι, ετοιμάζει βαλίτσες για Θεσσαλονίκη.

Ο Μάνου Γκαρθία επιστρέφει στον Άρη! Οι δυο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα, με τον Ισπανό να αναμένεται να υπογράψει τριετές συμβόλαιο και, σύμφωνα με πληροφορίες, να φτάνει στη Θεσσαλονίκη προς το τέλος της εβδομάδας μιας και τη δεδομένη στιγμή έχει να τακτοποιήσει ορισμένες προσωπικές του υποχρεώσεις στο Κάνσας.

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Επιστρέφει στον Άρη ο Μάνου Γκαρθία

Ο Άρης ολοκληρώνει μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις του καλοκαιριού, φέρνοντας ξανά στη Θεσσαλονίκη τον Μάνου Γκαρθία. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός αφήνει οριστικά πίσω του την Κάνσας Σίτι και το MLS και ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τα κιτρινόμαυρα, σε μία επιστροφή που αναβαθμίζει σημαντικά το επίπεδο της μεσοεπιθετικής γραμμής.

Η Κάνσας Σίτι ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τρίτης (18/8) τη λύση της συνεργασίας της με τον 28χρονο, κοινή συναινέσει, ανοίγοντας και επίσημα τον δρόμο για το μεγάλο comeback στον Άρη. Μάλιστα, η αμερικανική ομάδα χρειάστηκε να καταβάλει buy out προκειμένου να απαλλαγεί από το εγγυημένο συμβόλαιο του Γκαρθία, ο οποίος ήταν ένας από τους δύο designated players του ρόστερ.

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Με... σύμμαχο τον Γκαρθία «κλειδώνει» το comeback

Η επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή να επιστρέψει στον Άρη αποτέλεσε κομβικό παράγοντα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Ο Ισπανός ήθελε να γυρίσει σε ένα γνώριμο περιβάλλον, αλλά και σε μία ομάδα με την οποία δημιούργησε ισχυρό δεσμό με τον κόσμο της.

Καθοριστική ήταν και η προσέγγιση του Θόδωρου Καρυπίδη, με τον οποίο ο Γκαρθία διατηρεί εξαιρετική σχέση, ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξε και η οικονομική πρόταση του Άρη, καθώς ο 28χρονος αναμένεται να υπογράψει ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια του ρόστερ.

Ο Μάνου Γκαρθία είχε αποχωρήσει από τον Άρη πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, όταν παραχωρήθηκε στην Κάνσας Σίτι μαζί με τον Σάπι Σουλεϊμάνοφ, σε μία συμφωνία που έφτασε συνολικά τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Στην παρουσία του στο MLS, ο Ισπανός κατέγραψε 47 συμμετοχές, 4 γκολ και 10 ασίστ.

Επιστρέφει στο «Κλ. Βικελίδης» έπειτα από ενάμιση χρόνο, όταν και είχε πουληθεί στην Κάνσας Σίτι μαζί με τον Σάπι Σουλεϊμάνοφ, αντί 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Άρης τον είχε κάνει δικό του από τη Σπόρτιγκ Χιχόν και κατά τη θητεία του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης σκόραρε 9 γκολ και επτά ασίστ σε συνολικά 63 εμφανίσεις.