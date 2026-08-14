 Άρης, μεταγραφές: Προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Ζερεμί Πετρίς για ιατρικά και υπογραφές [εικόνες] - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Άρης, μεταγραφές: Προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Ζερεμί Πετρίς για ιατρικά και υπογραφές [εικόνες]

Ο Ζερεμί Πετρίς στο Αεροδρόμιο Μακεδονίας
Ο Ζερεμί Πετρίς στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία» / Φωτογραφία: INTIME SPORTS / ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΚΟΛΟΣ

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη, ο Ζερεμί Πετρίς βρίσκεται στην Ελλάδα με σκοπό να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Ο Άρης έχει γνωστοποιήσει την προφορική συμφωνία του με τον 28χρονο full back της Γουότφορντ, Ζερεμί Πετρίς, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας τεσσάρων ετών.

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Με όλες τις λεπτομέρειες δρομολογημένες, ο Γάλλος αμυντικός ταξίδεψε στην Θεσσαλονίκη, με σκοπό να περάσει τις ιατρικές του εξετάσεις, να ανακοινωθεί από τον σύλλογο και να ξεκινήσει άμεσα τις προπονήσεις με την ομάδα.

Ο Ζερεμί Πετρίς στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία»
Ο Ζερεμί Πετρίς στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Άρης: Το παλμαρέ του Ζερεμί Πετρίς

Ο Ζερεμί Πετρίς γεννήθηκε στο Παρίσι και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Παρί, όπου πήρε τις βάσεις για την επαγγελματική του καριέρα. Στη συνέχεια μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Γκοτσιάνο, με την οποία κατέγραψε συνολικά 58 συμμετοχές, σημειώνοντας ένα γκολ και μία ασίστ.

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Ο Ζερεμί Πετρίς στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Ο Ζερεμί Πετρίς στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Ακολούθησε η μετακίνησή του στη Σαρλερουά, όπου αγωνίστηκε σε 56 παιχνίδια και μοίρασε 5 ασίστ. Επόμενος σταθμός στην καριέρα του ήταν η Λέφσκι Σόφιας, με τη φανέλα της οποίας μέτρησε 53 συμμετοχές, ένα γκολ και μία ασίστ. Ο Πετρίς πέρασε επίσης από τις Μπισέιγ και Τσάρκο Σέλο, έχοντας 11 και 10 συμμετοχές αντίστοιχα.

Την περσινή σεζόν ο Γάλλος ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε στην Αγγλία με τη Γουότφορντ, καταγράφοντας συνολικά 18 εμφανίσεις. Από αυτές, οι 17 πραγματοποιήθηκαν στο πρωτάθλημα της Championship, ενώ μία συμμετοχή είχε στο Κύπελλο.

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