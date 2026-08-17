Άρης, μεταγραφές: Συμφωνία με τη Νότιγχαμ Φόρεστ για Ρίτσαρντς - Στα 2 εκατ. ευρώ η μεταγραφή - iefimerida.gr

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Ομάρ Ρίτσαρντς στον Άρη, με τους «κιτρινόμαυρους» να έχουν συμφωνήσει με τη Νότιγχαμ Φόρεστ για την απόκτηση του 28χρονου αριστερού μπακ.

Μία σημαντική μεταγραφική κίνηση βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της για τον Άρη, καθώς οι Θεσσαλονικείς έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Νότιγχαμ Φόρεστ για την απόκτηση του Ομάρ Ρίτσαρντς.

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Οι δύο ομάδες τα έχουν βρει σε όλα για την κανονική μεταγραφή του 28χρονου αριστερού μπακ, με το κόστος της συμφωνίας να ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Έρχεται στη Θεσσαλονίκη για εξετάσεις ο Ρίτσαρντς

Οι δύο πλευρές βρίσκονται πλέον στο τελικό στάδιο της ανταλλαγής των απαραίτητων εγγράφων και στόχος είναι ο Ρίτσαρντς να ταξιδέψει μέσα στην εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη.

Εκεί θα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή του και θα ενσωματωθεί στις προπονήσεις της νέας του ομάδας.

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Σημαντικό για τον Μιχάλη Γρηγορίου είναι το γεγονός ότι ο Άγγλος αμυντικός ακολούθησε κανονικά την προετοιμασία της Νότιγχαμ Φόρεστ και δεν προέρχεται από μεγάλο διάστημα αγωνιστικής απραξίας, κάτι που αναμένεται να διευκολύνει την άμεση ένταξή του στα πλάνα του Έλληνα τεχνικού.

Από την Μπάγερν Μονάχου στον Άρη

Την περασμένη σεζόν ο Ρίτσαρντς αγωνίστηκε στη Ρίο Άβε, καταγράφοντας 14 συμμετοχές.

Στο παρελθόν έχει φορέσει και τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου, με την οποία πραγματοποίησε 12 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, κατέκτησε το πρωτάθλημα Γερμανίας και πήρε παραστάσεις από το Champions League.

Πλέον, ο 28χρονος βρίσκεται μία ανάσα από τον Άρη, ο οποίος ετοιμάζεται να προσθέσει στο ρόστερ του έναν ποδοσφαιριστή με εμπειρία από υψηλό επίπεδο.