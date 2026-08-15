Άρης: Σημαντική ενίσχυση στα γκολπόστ με τον Ρικάρντο Βέλιο -Στα 3,5 εκατομμύρια το deal με τη Φαρένσε [βίντεο] - iefimerida.gr

Σε συμφωνία με τη Φαρένσε έφτασε ο Άρης για την απόκτηση του Ρικάρντο Βέλιο.

Ο 27χρονος τερματοφύλακας αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους «κιτρινόμαυρους», για να υπερασπιστεί τα γκολπόστ τους από τη νέα σεζόν.

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Ο Άρης ήρθε σε συμφωνία με τους Πορτογάλους, με το ύψος της μεταγραφής να φτάνει στα 3.5 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, ο Πορτογάλος τερματοφύλακας αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή (16/8) για να περάσει τα ιατρικά και να ολοκληρωθεί τυπικά τη μεταγραφή.

Ποιος είναι ο Ρικάρντο Βέλιο που αποκτά ο Άρης

Προσθέτοντας τον Βέλιο στο δυναμικό του, ο Άρης συνθέτει ένα πολύ δυνατό μείγμα κάτω από τα γκολπόστ, μαζί με τον Σωκράτη Διούδη και τον Μάικιτς.

Ο Βέλιο, στα 27 του συμπλήρωσε 106 συμμετοχές με τη Φαρένσε, αποτελώντας σημείο αναφοράς κάτω από τα δοκάρια της.

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Πριν από τη Φαρένσε είχε περάσει από την Μπράγκα, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε στην Τουρκία και την Γκεντσλερμπιρλίγκι, με τον Άρη να ολοκληρώνει μια πολύ σημαντική προσθήκη.