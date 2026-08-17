Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Κεμ Μπιρτς και έθεσε ως στόχο την κατάκτηση του Eurocup - iefimerida.gr

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Κεμ Μπιρτς για λογαριασμό του Άρη, με τον Καναδό σέντερ να βάζει ψηλά τον πήχη και να μιλά για Eurocup και επιστροφή στη Euroleague.

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας (17/8) ο Κεμ Μπιρτς, προκειμένου να ενσωματωθεί στον Άρη και να ξεκινήσει τη νέα σελίδα της καριέρας του.

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Ο 33χρονος Καναδός σέντερ, ο οποίος γνωρίζει καλά το ελληνικό μπάσκετ από τη θητεία του στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2016/17, έφτασε λίγο μετά τις 10:00 και την Τρίτη (18/8) αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Στη συνέχεια θα ενσωματωθεί στις προπονήσεις των «κιτρινόμαυρων».

Μπιρτς: «Έχουμε τις δυνατότητες να κατακτήσουμε το EuroCup»

Κατά την άφιξή του, ο Μπιρτς έθεσε από νωρίς πολύ ψηλά τον πήχη για τη νέα σεζόν, κάνοντας λόγο τόσο για την κατάκτηση του EuroCup όσο και για τον μεγάλο στόχο της επιστροφής του Άρη στη EuroLeague.

«Πιστεύω ότι έχουμε τις δυνατότητες για να κατακτήσουμε το EuroCup αλλά και να διεκδικήσουμε την επιστροφή της ομάδας στη EuroLeague, που είναι και ο βασικός στόχος. Έχουμε το υλικό για να το καταφέρουμε, καθώς έχει φτιαχτεί μια συμπαγής ομάδα. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί», ανέφερε.

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Από συμπαίκτες με τον Σπανούλη, σε μία διαφορετική συνεργασία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επανένωσή του με τον Βασίλη Σπανούλη. Οι δυο τους είχαν υπάρξει συμπαίκτες στον Ολυμπιακό, όμως πλέον οι ρόλοι τους είναι διαφορετικοί.

«Εκείνη η κατάσταση ήταν διαφορετική. Ξέρω ότι στην αρχή θα είναι λίγο παράξενο. Με τον κόουτς διατηρούμε καλή σχέση εδώ και χρόνια και θα είναι μια συναρπαστική συνεργασία», τόνισε ο Καναδός.

Ο Μπιρτς αναφέρθηκε και στις αναμνήσεις του από τις προηγούμενες αναμετρήσεις του με τον Άρη, τονίζοντας παράλληλα τον ρόλο που θέλει να αναλάβει στη νέα του ομάδα.

«Θυμάμαι ότι είχα κάνει ένα καλό παιχνίδι και υπάρχουν σχετικές φάσεις στα social media. Θέλω να γίνω ένας σωστός ηγέτης για την ομάδα, καθώς αυτό έχει σημασία στο σημείο που είναι η καριέρα μου», δήλωσε.