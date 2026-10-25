Άρης-Ατρόμητος 3-1: Απογειώθηκαν προς την τετράδα οι «κίτρινοι», βουλιάζουν οι Περιστεριώτες - iefimerida.gr

Με ένα… ξέσπασμα στο πρώτο ημίχρονο, ο Άρης υπέταξε εμφατικά (3-1) τον Ατρόμητο πανηγυρίζοντας την τρίτη διαδοχική νίκη του στη Super League.

Ο Άρης συνεχίζει την ανοδική πορεία του στη Super League, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά του και στην αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, επικρατώντας με 3-1.

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Οι «κιτρινόμαυροι» προηγήθηκαν αλλά ισοφαρίστηκαν νωρίς, παρόλα αυτά πέτυχαν άλλα τρία γκολ μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, αλλά το τελευταίο ακυρώθηκε για χέρι. Το 3-1 όμως ήταν ικανοποιητικό σκορ για τον Άρη, που διαχειρίστηκε την αναμέτρηση και τελείωσε την υπόθεση νίκη, που ήταν και η τρίτη διαδοχική του στο πρωτάθλημα και πάτησε τετράδα, περιμένοντας το ματς του ΠΑΟΚ στον ΟΦΗ.

«Καταιγίδα» Άρη στο ημίχρονο

Ο Άρης μπήκε… φουριόζος στην αναμέτρηση με τον Φαμπιάνο να κάνει το 1-0 χρησιμοποιώντας το κεφάλι μετά από σέντρα σε κοντινή εκτέλεση κόρνερ. Ακόμα και έτσι, όμως, οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν με το σουτ του Σερζίνιο στο 9' και παρά τις διαμαρτυρίες για χέρι του Μάγκνουσον το παιχνίδι ξεκίνησε από την αρχή.

Αλλά από εκείνο το σημείο και έπειτα είχαμε… κιτρινόμαυρη καταιγίδα. Ο Κουαμέ πήδηξε ψηλότερα από όλους και με το κεφάλι έγραψε το 2-1 στο 23', ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο Ράτσιτς με πολύ όμορφη πάσα βρήκε τον Πετρίς που πλάσαρε για το 3-1.

Με τον Άρη να πετυχαίνει και τέταρτο γκολ στο 38' αλλά να ακυρώνεται μετά το χέρι του Γκαρέ πριν το σουτ. Παρόλα αυτά, όμως, το… νερό είχε μπει στο αυλάκι για τη νίκη της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

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Διαχείριση από τον Άρη που δεν κινδύνευσε και πανηγύρισε το τρίποντο

Ο Ατρόμητος προσπάθησε να ανεβάσει την έντασή του αλλά δεν μπόρεσε να δημιουργήσει τίποτα σημαντικό μπροστά από τα καρέ του Βέλιο. Κάπως έτσι το δεύτερο ημίχρονο πέρασε χωρίς να γίνει τίποτα ιδιαίτερο από τους φιλοξενούμενους. Αντιθέτως, Ράτσιτς και Μιρ είχαν τις δικές τους στιγμές μετά το 84' αλλά δε βρήκαν δίχτυα.

Με τον Ατρόμητο τελικά να κερδίζει ένα πέναλτι στο 90+1' αλλά μέσω VAR να βλέπει ο διαιτητής πως η ανατροπή ήταν εκτός περιοχής και το παιχνίδι να ολοκληρώνεται με 3-1 υπέρ του Άρη.

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Πετρίς, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ρίτσαρντς, Ράτσιτς, Χόνγκλα, Γκαρέ, Μπρούμα, Κουαμέ, Καντεβέρε.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Τσακμάκης, Σταυρόπουλος, Μάγκνουσον, Παπαδόπουλος, Ντάνι Γκαρθία, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Σερζίνιο, Τσούμπερ, Περέα.