 Κολύμβηση: «Αργυρός» πρωταθλητής Ευρώπης ο Σίσκος στα 200μ. ύπτιο, με πανελλήνιο ρεκόρ - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Κολύμβηση: «Αργυρός» πρωταθλητής Ευρώπης ο Σίσκος στα 200μ. ύπτιο, με πανελλήνιο ρεκόρ

Ο Απόστολος Σίσκος
Ο Απόστολος Σίσκος / Φωτογραφία: Εurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Απόστολος Σίσκος χάρισε το πρώτο μετάλλιο στην Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, στο Παρίσι.

Στον τελικό των 200μ. ύπτιο, ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, καθώς τερμάτισε δεύτερος με χρόνο 1:53.81, σημειώνοντας παράλληλα πανελλήνιο ρεκόρ (το είχε ο ίδιος με 1.54.12).

Έτσι, όπως και στην προηγούμενη διοργάνωση, ο Απόστολος Σίσκος θα ανέβει ξανά στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, ενώ έγινε παράλληλα ο πρώτος Έλληνας που σπάει το φράγμα του 1:54.

Το χρυσό πήγε στον Ούγγρο Ούμπερτ Κος, που επικράτησε εύκολα με χρόνο 1:53.08, ενώ το χάλκινο κατέκτησε ο Ιταλός Ολυμπιονίκης Τόμας Τσεκόν με χρόνο 1:53.96.

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