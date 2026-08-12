Κολύμβηση: «Αργυρός» πρωταθλητής Ευρώπης ο Σίσκος στα 200μ. ύπτιο, με πανελλήνιο ρεκόρ - iefimerida.gr

Ο Απόστολος Σίσκος χάρισε το πρώτο μετάλλιο στην Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, στο Παρίσι.

Στον τελικό των 200μ. ύπτιο, ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, καθώς τερμάτισε δεύτερος με χρόνο 1:53.81, σημειώνοντας παράλληλα πανελλήνιο ρεκόρ (το είχε ο ίδιος με 1.54.12).

Έτσι, όπως και στην προηγούμενη διοργάνωση, ο Απόστολος Σίσκος θα ανέβει ξανά στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, ενώ έγινε παράλληλα ο πρώτος Έλληνας που σπάει το φράγμα του 1:54.

Το χρυσό πήγε στον Ούγγρο Ούμπερτ Κος, που επικράτησε εύκολα με χρόνο 1:53.08, ενώ το χάλκινο κατέκτησε ο Ιταλός Ολυμπιονίκης Τόμας Τσεκόν με χρόνο 1:53.96.