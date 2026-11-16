Αργεντινή: Αυτά έκανε ο Λιονέλ Μέσι στην ηλικία του Νίκο Παζ -Διάδοχος ή απλώς δύο διαφορετικοί παίκτες; [βίντεο]

Νίκο Παζ εναντίον Λιονέλ Μέσι από τη στιγμή που ο πρώτος φόρεσε το «10» του δεύτερου και το ερώτημα που εύλογα προκύπτει είναι αν έχουμε διάδοχη κατάσταση.

Ο Νίκο Παζ έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου φέτος. Άραγε, θα μπορέσει να ανταποκριθεί στην πρόκληση και να διαδεχθεί τον Λιονέλ Μέσι στην εθνική Αργεντινής; Ένα ερώτημα που τίθεται σε κάθε ποδοσφαιρικό στέκι που σέβεται τον εαυτό του.

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Ως τέτοιο, ποδοσφαιρικό στέκι δηλαδή, έστω και διαδικτυακό μπορεί να θεωρηθεί και το ESPN, ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια δίκτυα αθλητικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας με έδρα τις ΗΠΑ, το οποίο επιχειρεί να απαντήσει στο συγκεκριμένοι ερώτημα.

Ο Νίκο Παζ της Κόμο έχει αναδειχθεί σε έναν από τους καλύτερους νέους παίκτες στην Ευρώπη τη φετινή σεζόν. Ωστόσο, καλείται τώρα να αναλάβει το δύσκολο έργο να φορέσει τη φανέλα με το νούμερο 10 της εθνικής Αργεντινής, τη φανέλα που καθιέρωσε ο θρυλικός Λιονέλ Μέσι.

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Η δυνατότητα της Ρεάλ Μαδρίτης να τον αποκτήσει ξανά

Ο Παζ είναι γιος του Πάμπλο Παζ, ο οποίος αγωνίστηκε με την Αργεντινή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998, και γεννήθηκε στην Τενερίφη της Ισπανίας. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου πέρασε τρία χρόνια στη δεύτερη ομάδα, τη Ρεάλ Καστίγια, δυσκολεύτηκε όμως να καθιερωθεί στην πρώτη ομάδα. Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του τον Ιανουάριο του 2022 -λίγους μήνες αργότερα έκανε και το ντεμπούτο του σε εθνικό επίπεδο-, ωστόσο κατέγραψε μόλις οκτώ συμμετοχές με την πρώτη ομάδα σε όλες τις διοργανώσεις. Τον Αύγουστο του 2024 πήρε μεταγραφή στην Κόμο έναντι περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ, με το συμβόλαιό του να περιλαμβάνει ρήτρες που δίνουν στη Ρεάλ Μαδρίτης τη δυνατότητα να τον αποκτήσει ξανά.

Υπό τις οδηγίες του Σεσκ Φάμπρεγας -πρώην μέσου των Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ και Τσέλσι, ο οποίος πραγματοποιεί στην Κόμο το πρώτο του εγχείρημα ως προπονητής σε επαγγελματικό επίπεδο-, ο Παζ έκανε θεαματικά βήματα προόδου. «Μου έμαθε σχεδόν τα πάντα», δήλωσε πρόσφατα ο Παζ, μιλώντας στην UEFA. «Ήρθα εδώ ως νεαρός παίκτης από την Καστίγια. Είχα αγωνιστεί σε μερικά παιχνίδια με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ουσιαστικά ήμουν παίκτης της δεύτερης ομάδας, σε χαμηλότερη κατηγορία. Το ότι ήρθα εδώ και αγωνίστηκα στη Serie A, την κορυφαία κατηγορία, μου επέτρεψε να εξελιχθώ και να βελτιωθώ σημαντικά, τόσο ως παίκτης όσο και ως άνθρωπος. Όλα αυτά χάρη στον Σεσκ, ο οποίος πίστεψε σε μένα και με έφερε εδώ. Από την πρώτη μέρα, μου επέτρεψε να παίζω όπως ήθελα και μου έδωσε μεγάλη ελευθερία. Με δίδαξε πολλά. Πιστεύω ότι ο παίκτης που είμαι σήμερα, οφείλεται εξ ολοκλήρου σε αυτόν».

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Η απογείωση στην Κόμο και η σύγκριση που φαντάζει σκληρή

Η απόδοσή του στην Κόμο απογειώθηκε, καθώς έχει πετύχει 25 γκολ και έχει μοιράσει 25 ασίστ σε 89 συμμετοχές μέχρι στιγμής, εκ των οποίων έξι γκολ και οκτώ ασίστ σε 14 αγώνες τη φετινή σεζόν. Φυσικά, αυτό οδήγησε σε πολλά σενάρια μεταγραφής, με ομάδες όπως η Άρσεναλ και η Τσέλσι να συνδέονται μαζί του. Ωστόσο, μέσω μιας σύνθετης συμφωνίας, η Μαδρίτη επέτρεψε στην Κόμο να αποκτήσει τα πλήρη δικαιώματά του έναντι περίπου 60 εκατομμυρίων ευρώ αυτό το καλοκαίρι, διατηρώντας παράλληλα μια ρήτρα που επιτρέπει στη Μαδρίτη να τον επανεντάξει στο δυναμικό της το 2027, καταβάλλοντας 80 εκατομμύρια ευρώ, εφόσον το επιθυμεί.

Η σύγκριση οποιουδήποτε παίκτη με αυτόν που θεωρείται ίσως ο κορυφαίος όλων των εποχών μπορεί να φαντάζει σκληρή, αλλά αποτελεί μια «ιεροτελεστία» από την οποία πρέπει να περάσει κάθε νεαρός δημιουργικός Αργεντινός ποδοσφαιριστής, ειδικά μετά την αποχώρηση του Μέσι από την εθνική ομάδα και με δεδομένο το γεγονός ότι ο Παζ θα κληρονομήσει τη φανέλα με το νούμερο 10, αναφέρει το ESPN.

Όταν ο 21χρονος Μέσι έκανε πράματα και θάματα και ο Παζ

Στη σεζόν που έκλεισε τα 21 του χρόνια και κατά τη διάρκεια μιας πλήρους αγωνιστικής περιόδου, ο Μέσι είχε άμεση συμμετοχή σε 34 γκολ στο πρωτάθλημα με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα (2008-09). Επρόκειτο για τη χρονιά που η ομάδα κατέκτησε το Champions League, με τον ίδιο να σκοράρει στη νίκη με 2-0 στον τελικό. Ο απολογισμός του ήταν 23 γκολ και 11 ασίστ, ξεπερνώντας κατά πολύ τον αριθμό των αναμενόμενων γκολ (xG- Expected Goals) που υπολογίζονταν στα 11,85.

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Το ESPN παρουσιάζει τους αντίστοιχους αριθμούς για τον Παζ. Εξηγεί ότι δεν πλησίασε καν αυτά τα νούμερα, καθώς η Κόμο βρισκόταν ακόμη σε φάση ανόδου στη Serie A, διεκδικώντας την έξοδο στο Champions League, ωστόσο ήταν ο πρωταγωνιστής αυτής της προσπάθειας, συμμετέχοντας σε 18 γκολ στο πρωτάθλημα (12 γκολ, έξι ασίστ). Επίσης, ξεπέρασε σημαντικά τον δείκτη των αναμενόμενων γκολ (xG: 8,48), αναδεικνύοντας την ικανότητά του να πετυχαίνει εντυπωσιακά και απίθανα γκολ από μακρινή απόσταση, έξω από την περιοχή.

Οι δύο παίκτες είχαν, επίσης, παρόμοιο αριθμό τελικών προσπαθειών ανά 90 λεπτά αγώνα στις αντίστοιχες σεζόν (4,08 από τον Μέσι, 3,78 από τον Παζ), ωστόσο ο Μέσι αξιοποίησε αυτές τις ευκαιρίες πολύ πιο αποτελεσματικά.

Ο τομέας στον οποίο ο Μέσι υπερτερεί με το παραπάνω

Στον δημιουργικό τομέα, ο Μέσι υπερτερούσε κατά πολύ. Ο μέσος όρος των 2,58 ευκαιριών που δημιουργούσε ανά 90λεπτο αποτελεί σημαντική διαφορά σε σχέση με το 1,59 του Παζ, ενώ όσον αφορά τις ντρίμπλες, τόσο τις επιχειρηθείσες (7,83 έναντι 3,79) όσο και τις επιτυχημένες (3,79 έναντι 2,15), η διαφορά είναι χαοτική.

Όλα αυτά επιβεβαιώνουν αυτό που ήδη γνωρίζουμε, ότι δηλαδή ο Παζ δεν αποτελεί αντικαταστάτη του Μέσι με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά. Τα στατιστικά στις ντρίμπλες αναδεικνύουν την έλλειψη εκρηκτικότητας του Παζ σε κλειστούς χώρους, σε σύγκριση με τον σπουδαίο Μέσι. Καθώς είναι ψηλότερος και πιο αργός, συχνά επιλέγει να κάνει περιστροφές γύρω από τον άξονά του για να δημιουργήσει χώρο, αντί να επιταχύνει απότομα προς τα εμπρός. Επιπλέον, η τρέχουσα θέση του στη δεξιά πτέρυγα για την Αργεντινή τον αναγκάζει να προσαρμοστεί σε νέες τακτικές απαιτήσεις, στερώντας του τη δυνατότητα να δημιουργεί φάσεις πίσω από τον κεντρικό επιθετικό, όπως συμβαίνει στην Κόμο.

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Το εξαιρετικό πρώτο άγγιγμα και η ικανότητα να διατηρεί την κατοχή

Τα κύρια χαρακτηριστικά του του Παζ είναι το εξαιρετικό πρώτο άγγιγμα, το δυνατό σουτ με το αριστερό πόδι, η σπάνια αντίληψη του παιχνιδιού και η ικανότητα να διατηρεί την κατοχή της μπάλας σε χώρους με μεγάλη συγκέντρωση αντιπάλων. Ωστόσο, αυτά τα προσόντα δεν θα ήταν τόσο αποτελεσματικά χωρίς ορισμένα άλλα στοιχεία, για τα οποία γίνεται λιγότερο λόγος.

Το σημαντικότερο εξ αυτών είναι η αντίληψη του χώρου. Αν και ο Παζ απολαμβάνει σημαντική ελευθερία στον ρόλο του «δεκαριού» στην Κόμο, η ικανότητά του να αντιλαμβάνεται πού και πότε πρέπει να κινείται σε σχέση με τους συμπαίκτες του και το κυριότερο, σε σχέση με τους αντιπάλους -ιδιαίτερα τον δεξιό μπακ, τον μέσο «box-to-box» και τον κεντρικό επιθετικό- αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο του συστήματος του Φάμπρεγας, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.

Η άνοδος του Παζ συνδέεται με το σύστημα της Κόμο

Επομένως, πέρα ​​από τις ατομικές τεχνικές του ικανότητες, η δυνατότητά του να κατανοεί ένα περίπλοκο σύστημα και να εκτελεί τον ρόλο του εντός αυτού είναι καθοριστικής σημασίας για την ορθή αξιολόγησή του ως παίκτη. Μάλιστα, η άποψη ότι η εντυπωσιακή άνοδος του Παζ συνδέεται, τουλάχιστον εν μέρει, με το σύστημα της Κόμο, ίσως εξηγεί γιατί η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει κάνει ακόμη χρήση της οψιόν για την επαναπόκτησή του.

Υπάρχουν επίσης ορισμένα χαρακτηριστικά που κάνουν τον 22χρονο να ξεχωρίζει από τους συνομηλίκους του στη θέση του επιθετικού μέσου.

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Αν και η συνολική τεχνική του είναι εξαιρετική, δεν είναι παίκτης που επιδίδεται σε συνεχείς ντρίμπλες ή που «εξουδετερώνει» αμυντικούς κατά βούληση. Ένας λόγος γι' αυτό είναι η έλλειψη εκρηκτικότητας, κάτι που ίσως εξηγεί γιατί έχει επιδιώξει να αναπληρώσει αυτό το κενό μέσω της τοποθέτησής του στο γήπεδο, ενώ το ύψος του (περίπου 1,83 μ.) περιορίζει την ικανότητά του για απότομες επιταχύνσεις σε περιορισμένους χώρους. Αντ' αυτού, χρησιμοποιεί γρήγορες κινήσεις του σώματος από στάση ή αλλαγές στον ρυθμό (επιβραδύνσεις) για να παραπλανήσει τους αντιπάλους του.

Ντρίμπλες για να παρασύρει τους αντιπάλους

Καθοριστική είναι επίσης η πρόθεση πίσω από τις ενέργειές του με την μπάλα. Χρησιμοποιεί τις ντρίμπλες για να παρασύρει τους αντιπάλους εκτός της αμυντικής τους διάταξης -για παράδειγμα, αν ξεπεράσει τον αμυντικό μέσο που αγωνίζεται χαμηλά, αναγκάζει τον κεντρικό αμυντικό να βγει νωρίτερα από τη θέση του- και να δημιουργήσει χώρους για τους συμπαίκτες του, αντί απλώς να κερδίσει μερικά μέτρα που ίσως δεν οδηγήσουν άμεσα σε φάση με υψηλή πιθανότητα γκολ.

Αυτό εξηγεί επίσης γιατί ο Φάμπρεγας τον μετέφερε από τη δεξιά πτέρυγα σε έναν κεντρικό ρόλο, παρά τη φυσική του τάση να συγκλίνει προς τα μέσα χρησιμοποιώντας το εξαιρετικό αριστερό του πόδι, όπως ακριβώς κάνει ένας κλασικός «ανεστραμμένος» εξτρέμ. Ο προπονητής του διέκρινε ότι, παίζοντας ως «δεκάρι», ο Παζ θα μπορούσε να αξιοποιήσει καλύτερα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και να ασκήσει μεγαλύτερη επιρροή στην εξέλιξη του παιχνιδιού.