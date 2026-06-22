Αργεντινή-Αυστρία 2-0, Μουντιάλ 2026: Τα γκολ του Μέσι έστειλαν την «αλμπισελέστε» στους «32» και εκείνον στην κορυφή [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Λιονέλ Μέσι ήταν (και πάλι) ο πρωταγωνιστής της Αργεντινής στη νίκη επί της Αυστρίας με σκορ 2-0 για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026.

O σούπερ σταρ της «αλμπισελέστε» ήταν εκείνος που έκανε τη διαφορά και έδωσε ακόμη μία νίκη στο αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα με τα τέρματά του. Αυτά τα γκολ, όμως, εκείνος, οι συμπαίκτες του και οι συμπατριώτες του θα τα θυμούνται για πάντα. Μιας και τον έστειλαν στην κορυφή. Μιας και χάρη σε αυτά έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων με 18 τέρματα, ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε.

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Ωστόσο, το ματς δεν ξεκίνησε καθόλου καλά για τον «Λέο», καθώς έχασε πολύ νωρίς πέναλτι. Έτσι, λοιπόν, η Αργεντινή με δύο νίκες στον όμιλό της, πέρασε στους «32» του Μουντιάλ 2026 με την Αυστρία από την άλλη να μην μπορεί να ακολουθήσει σε ρυθμό και και γενικότερα να προβληματίζει με την εικόνα της, μένοντας πιο πίσω.

Αργεντινή-Αυστρία: Όλα γύρω από τον Μέσι γυρίζουν

Πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης ήταν γνωστό ότι ο Λιονέλ Μέσι ήθελε μόλις ένα γκολ για να καταρρίψει ακόμη ένα ρεκόρ. Για να γίνει πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ. Και αυτό θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα πριν καν συμπληρωθούν τα πρώτα δέκα λεπτά της αναμέτρησης. Μιας και ο Μαρτίνες κέρδισε πέναλτι σε τάκλιν που του έγινε από το αμυντικό δίδυμο της Αυστρίας.

Ο Μέσι ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι. Ωστόσο, ο Αργεντινός σούπερ σταρ ήταν άστοχος από τα 11 βήματα και έστειλε την μπάλα έξω. Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα οι Αυστριακοί να πανηγυρίσουν έξαλλα.

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Θα περίμενε κανείς από την Αυστρία να πάρει περισσότερο την μπάλα στα πόδια της, να βγει μπροστά και να ψάξει ευκαιρίες για το 1-1. Όμως, η ένταση που υπήρχε ήταν τέτοια που οδηγούσε σε κόντρες μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Ειδικά στη μεσαία γραμμή. Παρόλα αυτά η άμυνα της Αυστρίας έδειχνε να είναι σε καλή κατάσταση.

Η Αργεντινή συνέχισε να πιέζει, να παίρνει μπάλες και γενικότερα να φτάνει εύκολα μέχρι την αντίπαλη περιοχή. Μάλιστα, στο 38' οι παίκτες της άλλαξαν γρήγορα την μπάλα με τον Μεδίνα να στρώνει στον Μέσι και εκείνος λίγο πιο πίσω από το σημείο του πέναλτι να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της Αυστρίας και να γράφει ιστορία. Μιας και με αυτό το γκολ έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, φτάνοντας τα 17. Ένα παραπάνω από τον Μίροσλαβ Κλόζε.

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Αυτό ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου με την Αργεντινή να έχει τον πρώτο λόγο και το πάνω χέρι.

Αργεντινή-Αυστρία: Και πάλι τον πρώτο λόγο η παρέα του Μέσι

Η αλήθεια είναι ότι και στο δεύτερο ημίχρονο δεν άλλαξαν πολλά πράγματα από τα δεδομένα που υπήρχαν διαθέσιμα μεταξύ των δύο ομάδων. Μιας και η Αργεντινή ήταν εκείνη που άλλαζε πιο εύκολα την μπάλα με την Αυστρία να το πηγαίνει το ματς στη δύναμη όσο το δυνατόν πιο πολύ μπορούσε, ώστε να «σπάσει» το ρυθμό των Λατίνων.

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Η Αυστρία όσο γινόταν πιο επιθετική άφηνε πίσω της αρκετούς χώρους με τον Μέσι να γίνεται ιδιαίτερα δημιουργικός και απειλητικός με την μπάλα στα πόδια του. Μάλιστα, ο σούπερ σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου έδειχνε ότι ήθελε και έψαχνε με κάθε τρόπο και ένα δεύτερο γκολ. Κάτι που θα έγινε μεγάλη χαρά στον ίδιο, αλλά και στους συμπατριώτες του.

Ωστόσο, όσο περνούσαν τα λεπτά η Αργεντινή γινόταν πιο επιφυλακτική με το παιχνίδι της. Ειδικά όταν είχε την μπάλα στα πόδια της, καθώς δεν ήθελε να χάσει το προβάδισμα που είχε αποκτήσει από το τέρμα του «Λέο». Στον αντίποδα οι Αυστριακοί έκαναν πολλά λάθη με την μπάλα στα πόδια τους και έδειχναν να «σκάνε» από την κούραση από το 80' και έπειτα.

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Από εκεί και πέρα η Αργεντινή έπαιξε έξυπνα. Μάλιστα, σε μία αντεπίθεση που ξεκίνησε από τον Μέσι και... κατέληξε από τον Μέσι έκανε το 2-0 στο 94' και έτσι την έστειλε στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Από την άλλη η Αυστρία θα τα δώσει όλα στην τελευταία αγωνιστική. Μιας και ακόμα και τώρα έχει πιθανότητες για να περάσει στην επόμενη φάση.

Μουντιάλ 2026: Η βαθμολογία του ομίλου

1)Αργεντινή 6 βαθμούς

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2)Αυστρία 3 βαθμούς

3)Ιορδανία 0 βαθμούς*

4)Αλγερία 0 βαθμούς*

(Ιορδανία και Αλγερία έχουν ένα ματς λιγότερο).