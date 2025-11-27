Αποθέωση του Ολυμπιακού από τους Ισπανούς παρά την ήττα: «Η Ρεάλ υπέφερε στην κόλαση της Αθήνας» - iefimerida.gr

Ο ισπανικός Τύπος αποθέωσε τον Ολυμπιακό για την εμφάνισή του, τονίζοντας ότι η Ρεάλ βγήκε αλώβητη από την κόλαση του Πειραιά και θα μπορούσε να γκελάρει.

Ο Ολυμπιακός, παρότι προηγήθηκε νωρίς, «ήπιε» όλη τη θάλασσα του Πειραιά στη συνέχεια -ειδικά στο πρώτο ημίχρονο-, όπου δέχθηκε τρία γκολ χωρίς να προλάβει να το καταλάβει. Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ έκαναν συγκλονιστική προσπάθεια, δεν φοβήθηκαν τον Εμπαπέ, τον Βινίσιους και τον Μπέλιγχαμ και κυνήγησαν λυσσαλέα το γκολ που θα τους χάριζε έστω και τον βαθμό της ισοπαλίας.

Μπορεί να μην τα κατάφεραν, αλλά η προσπάθειά τους αναγνωρίστηκε από τους Ισπανούς, που αποθέωσαν τους Πειραιώτες.

Εύσημα από τον ισπανικό Τύπο

Marca: «Ευλογία σε όσους βρεθούν σε γήπεδο όπως το "Καραϊσκάκης"»

AS: «Ένας πολύ παράξενος αγώνας στην κόλαση της Αθήνας» - «Ο Ολυμπιακός δεν έχασε την πίστη του μέχρι το τέλος».

Mundo Deportivo: «Η Ρεάλ υπέφερε παρά τα τέσσερα γκολ» - «Η πίεση των Ελλήνων ήταν αρκετή για να προκαλέσει στους αντιπάλους τους περισσότερα από απλά προβλήματα, αφήνοντάς τους στο χείλος της καταστροφής στο τέλος».