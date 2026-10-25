Το ποδόσφαιρο όπως θέλουμε να είναι: Πρωτόγνωρη αποθέωση της Κηφισιάς στα social media από τους... οπαδούς του Ηρακλή! - iefimerida.gr

Η Κηφισιά πέρασε από την έδρα του Ηρακλή και οι φίλοι του «Γηραιού» αποθέωσαν την ομάδα των Βορείων Προαστίων.

Συμβαίνουν και αυτά στη Super League και μας θυμίζουν πόσο όμορφα συναισθήματα γεννά το ποδόσφαιρο. Μπορεί η Κηφισιά να κέρδισε με ανατροπή στην έδρα του Ηρακλή και να «πλήγωσε» τους φίλους της ομάδας της Θεσσαλονίκης, όμως εκείνοι έδειξαν το… μεγαλείο τους.

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Συγκεκριμένα, η Κηφισιά σε ένα ποστ αποθέωσε την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι του Ηρακλή, ευχαριστώντας και για τη φιλοξενία την ομάδα της Θεσσαλονίκης και τονίζοντας ότι ένας τόσο ιστορικός σύλλογος έλειψε από τη Super League.

Με τους φίλους του Ηρακλή να κατακλύζουν τα σχόλια της δημοσίευσης, αναφέροντας ότι η νίκη της Κηφισιάς ήταν πέρα για πέρα δίκαιη και αναγνωρίζοντας την αξία τόσο της ομάδας, όσο και του Σεμπάστιαν Λέτο.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς και η αποθέωση από τους φίλους του Ηρακλή στα social media

«Η οικογένεια της Κηφισιάς Tutu Deals αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει την ομάδα του Ηρακλή Φούρνοι Βενέτη για την άψογη φιλοξενία που επεφύλαξε όχι μόνο στην πρώτη μας ομάδα, αλλά και στις ακαδημίες μας κατά την παραμονή μας στη Θεσσαλονίκη.

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Όλα τα μέλη της πολυμελούς αποστολής μας είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε στο Καυτανζόγλειο μια υπέροχη ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα και να συνειδητοποιήσουμε πόσο πολύ είχε λείψει ο ιστορικός «Γηραιός» από τα μεγάλα σαλόνια.

Υποσχόμαστε σε όλους τους ανθρώπους του Ηρακλή Φούρνοι Βενέτη ότι θα ανταποδώσουμε στο δεύτερο γύρο την υπέροχη φιλοξενία τους και ευχόμαστε τα επόμενα χρόνια να ζήσουμε πολλές ακόμη μονομαχίες μας στη Stoiximan Super League».