Αποθέωση για Μανδά και Λάτσιο πριν από το μεγάλο ντέρμπι κορυφής με τη Νάπολι -«Καυτή» υποδοχή στη Ρώμη [βίντεο] - iefimerida.gr

Σε ρυθμούς μεγάλου ντέρμπι κινείται η Λάτσιο, με τον Χρήστο Μανδά και τους συμπαίκτες του να γνωρίζουν την αποθέωση από εκατοντάδες φίλους της ομάδας, λίγο πριν από την αναχώρησή τους για τη Νάπολη.

Με εντυπωσιακή ατμόσφαιρα αποχώρησε η αποστολή της Λάτσιο από τη Ρώμη, με εκατοντάδες οπαδούς να επιφυλάσσουν θερμή υποδοχή με καπνογίονα στον Χρήστο Μανδά και τους συμπαίκτες του, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα ενόψει της μεγάλης «μάχης» με τη Νάπολι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Λάτσιο ζει μία ονειρεμένη σεζόν στη Serie A και θέλει να συνεχίσει την εντυπωσιακή της πορεία, διατηρώντας τα ηνία του πρωταθλήματος. Πριν από το κρίσιμο εκτός έδρας παιχνίδι, πάντως, οι φίλοι της ομάδας φρόντισαν να δείξουν έμπρακτα τη στήριξή τους στους ποδοσφαιριστές.

«Καυτή» ατμόσφαιρα στην αποστολή - Αποθέωση για τον Μανδά

Εκατοντάδες φίλοι της Λάτσιο συγκεντρώθηκαν έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό Τέρμινι στη Ρώμη, λίγο πριν από την αναχώρηση της ομάδας για τη Νάπολη. Με καπνογόνα, συνθήματα και τραγούδια, δημιούργησαν μια εκρηκτική ατμόσφαιρα, αποθεώνοντας τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο.

Στο επίκεντρο της υποδοχής βρέθηκε και ο Χρήστος Μανδάς, με τον κόσμο να δίνει το σύνθημα για τη μεγάλη αναμέτρηση που ακολουθεί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αήττητη και στην κορυφή η ομάδα του Γκατούζο

Η φετινή Λάτσιο αποτελεί αναμφίβολα μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του ιταλικού πρωταθλήματος. Οι «λατσιάλι» έχουν καταφέρει να διατηρήσουν το αήττητό τους στις πρώτες δέκα αγωνιστικές, μετρώντας εννέα νίκες και μία ισοπαλία.

Με αυτόν τον εντυπωσιακό απολογισμό βρίσκονται στην πρώτη θέση της Serie A, έχοντας αποκτήσει προβάδισμα τριών βαθμών από την περσινή νταμπλούχο Ίντερ.

Πλέον, μπροστά τους βρίσκεται μία τεράστια πρόκληση, καθώς την Κυριακή (08/11, 13:30) αντιμετωπίζουν τη Νάπολι στο «Ντιέγκο Μαραντόνα», σε ένα ντέρμπι που μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη μάχη της κορυφής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χωρίς τον κόσμο της η Λάτσιο στο «Ντιέγκο Μαραντόνα»

Παρά την εντυπωσιακή υποστήριξη που γνώρισε η αποστολή στη Ρώμη, η Λάτσιο δεν θα έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί με τη συμπαράσταση των φιλάθλων της στις εξέδρες.

Τα επεισόδια που έχουν σημειωθεί τα προηγούμενα χρόνια ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων οδήγησαν τις ιταλικές αρχές στην απόφαση να απαγορεύσουν τη διάθεση εισιτηρίων στους φίλους των «αετών» για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Γκατούζο: «Ο μοναδικός σωστός δρόμος είναι η σκληρή δουλειά»

Ο τεχνικός της Λάτσιο και άλλοτε θρύλος των γηπέδων, Τζενάρο Γκατούζο γνωρίζει καλά πως η επιτυχία δεν μπορεί να φέρει εφησυχασμό και φρόντισε να στείλει το δικό του μήνυμα ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ιταλός προπονητής στάθηκε στη νοοτροπία, την ενέργεια και τη σκληρή δουλειά που πρέπει να χαρακτηρίζουν την ομάδα του, τονίζοντας πως η βαθμολογία δεν πρέπει να αποπροσανατολίζει τους ποδοσφαιριστές.

«Όταν αγωνιζόμαστε με αυτή τη νοοτροπία και την ενέργεια, και όταν αξιοποιούμε σωστά τα άκρα, μπορούμε να δημιουργήσουμε προβλήματα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Δεν πρέπει να κοιτάζουμε τη βαθμολογία, γιατί διαφορετικά θα μας πάρουν τα μυαλά αέρα. Ο μοναδικός σωστός δρόμος είναι η σκληρή δουλειά και η προσέγγιση να προχωράμε βήμα βήμα, παιχνίδι με παιχνίδι», ανέφερε χαρακτηριστικά.