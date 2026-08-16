Απόστολος Χρήστου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου - Η απονομή του χρυσού μεταλλίου [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Απόστολος Χρήστου ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Παρίσι, φόρεσε το χρυσό μετάλλιο και άκουσε ξανά τον Εθνικό Ύμνο.

Μία ακόμη μεγάλη στιγμή έζησε ο Απόστολος Χρήστου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού, λίγη ώρα μετά τη σπουδαία επιτυχία του στα 100μ. ύπτιο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Έλληνας πρωταθλητής κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο που είχε κατακτήσει το 2024 στο Βελιγράδι και να αναδειχθεί για δεύτερη διαδοχική φορά πρωταθλητής Ευρώπης στο αγώνισμα.

Η στιγμή της απονομής του χρυσού μεταλλίου στον Χρήστου

Μετά την ολοκλήρωση του τελικού και τις πρώτες δηλώσεις του, ακολούθησε η στιγμή της απονομής. Ο Χρήστου ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και παρέλαβε το χρυσό μετάλλιο, με την ελληνική σημαία να ανεβαίνει ψηλότερα από όλες τις υπόλοιπες.

Ακολούθησε η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου μέσα στο κολυμβητήριο του Παρισιού, σε μία ακόμη ξεχωριστή στιγμή για τον ίδιο και την ελληνική κολύμβηση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το νέο χρυσό μετάλλιο έρχεται να προστεθεί στην εντυπωσιακή συλλογή του Χρήστου, ο οποίος έφτασε τα έξι χρυσά και τα 17 μετάλλια συνολικά σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα μέσα σε μία δεκαετία.

Ο 30χρονος συνεχίζει έτσι να γράφει ιστορία στις πισίνες της Ευρώπης, με την εικόνα του στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και τον Εθνικό Ύμνο να ακούγεται στο Παρίσι να αποτελεί το ιδανικό φινάλε μίας ακόμη μεγάλης βραδιάς της καριέρας του.