Απόστολος Χρήστου: Η «βεντέτα» στην πισίνα με τον Τσεκόν ξεκίνησε με ένα χρυσό στο... σπίτι του Ιταλού [βίντεο] - iefimerida.gr

Απόστολος Χρήστου και Τόμας Τσεκόν έχουν χτίσει μία άτυπη… βεντέτα εντός πισίνας τα τελευταία χρόνια.

Ο Έλληνας πρωταθλητής μπορεί στα 50μ. ύπτιο να μην κατάφερε να μπει στο βάθρο για ένα εκατοστό του δευτερολέπτου, αλλά απέδειξε πως δεν είχε πει την τελευταία του λέξη.

Σε μία ακόμα κούρσα που κρίθηκε στο νήμα, ο Χρήστου υπερασπίστηκε τον τίτλο του στα 100μ. ύπτιο, αφήνοντας πίσω του τον Τόμας Τσεκόν.

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Έναν αντίπαλο που συναντά συχνά πυκνά τα τελευταία χρόνια στις πισίνες και έχουν δημιουργήσει ένα άτυπο… μπρα ντε φερ εντός του νερού.

«Αυτό με πονάει λίγο περισσότερο, γιατί, λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν τον αντέχω τον Απόστολο» δήλωσε ο Τσεκόν, αμέσως μετά την απονομή των μεταλλίων στα 100μ. ύπτιο, δείχνοντας φανερά την απογοήτευσή του.

Όχι μόνο για την ήττα του, αλλά και για το ότι ο Χρήστου ήταν και πάλι αυτός που του στέρησε τη χαρά της κορυφής.

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Η κόντρα που κρατάει από το 2022 μεταξύ Χρήστου και Τσεκόν

Η Ρώμη φιλοξένησε το ευρωπαϊκό το 2022, με τον Τσεκόν να είναι αποφασισμένος να τα πάρει όλα και να φύγει. Αυτόν που δεν υπολόγιζε, όμως, ήταν τον Απόστολο Χρήστου.

Με χρόνο 24.36, ο Χρήστου κέρδισε στο νήμα τον Τσεκόν, που έμεινε δεύτερος με 24.40 και δεν κατάφερε να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης μπροστά στους συμπατριώτες του.

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Η κραυγή του Έλληνα αθλητή στο φινάλε πείσμωσε τον Ιταλό. «Δε μου άρεσε ο πανηγυρισμός του Χρήστου» ανέφερε στα ιταλικά ΜΜΕ, όταν λίγες ημέρες αργότερα, πήρε τη δική του ρεβάνς.

Στα 100μ. ύπτιο, αντίθετα με όσα συνέβησαν φέτος στο Παρίσι, ο Τσεκόν πήρε το χρυσό με χρόνο 52.21, αφήνοντας πίσω τον Χρήστου με 52.24.

«Πάλεψα πολύ για το χρυσό και κρατήθηκα για να αντεπιτεθώ στο τέλος, αλλά δεν τα κατάφερα τελικά» ανέφερε τότε ο Χρήστου, δείχνοντας την ταπεινότητα αλλά και τον απαιτούμενο σεβασμό στον αντίπαλό του στις πισίνες.

Με τον Ιταλό να μην καταφέρνει για ακόμα μια φορά να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να μην κρύψει την απογοήτευση αλλά και τον… φθόνο του για τη νίκη του Έλληνα πρωταθλητή.