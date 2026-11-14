Χωρίς φρένα ο απόλυτος ΠΑΟΚ στην Basket League -Η βαθμολογία στο πρωτάθλημα πριν τις «μάχες» των «αιωνίων»

Ο ΠΑΟΚ του Τρινκιέρι συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του στο πρωτάθλημα και τον καλπασμό στην κορυφή της Basket League. «Βυθίζεται» βαθμολογικά η ΑΕΚ.
Για μια ακόμη αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ έχει πολλούς λόγους για να χαμογελά. Μπορεί να «ίδρωσε» να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα κόντρα στην αξιόμαχη Καρδίτσα ωστόσο άντεξε στην πίεση και έκανε το 7/7 στην Basket League για να συνεχίσει πρώτος και καλύτερος στην βαθμολογία.
Το ιστορικό αήττητο σερί του ΠΑΟΚ ολοένα και... μεγαλώνει και πλέον ο «δικέφαλος του βορρά» περιμένει το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής Άρης - Ολυμπιακός καθώς και το Παναθηναϊκός AKTOR - Κολοσσός Ρόδου. Στην 10η θέση με 2-5 η ΑΕΚ μετά την ήττα της από τη Δόξα Λευκάδας.
Aπό την άλλη, μεγάλη νίκη πανηγύρισε ο ανεβασμένος Ηρακλής που «άλωσε» την Πάτρα και υπέταξε τον Προμηθέα με 99-92. Αναλυτικά η βαθμολογία της Basket League μετά τις πρώτες αναμετρήσεις της 7η αγωνιστικής.
Η βαθμολογία της Basket League
- ΠΑΟΚ 7-0 14β.
- Καρδίτσα 4-3 11β.
- Άρης 5-1 11β.
- Ολυμπιακός 6-0 10β.
- Δόξα Λευκάδας Elabet 3-4 10β.
- Ηρακλής 3-4 10β.
- Παναθηναϊκός 5-1 9β.
- Κολοσσός Ρόδου 3-3 9β.
- Περιστέρι 3-3 9β.
- ΑΕΚ 2-5 9β.
- Προμηθέας 1-6 8β.
- Μύκονος 1-5 7β.
- Μαρούσι 1-5 7β.
- Βίκος Φαlcons 1-5 7β.
Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής
- ΑΕΚ - Δόξα Λευκάδας 73-77
- Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 69-74
- Προμηθέας - Ηρακλής 92-99
- Παναθηναϊκός AKTOR - Κολοσσός Ρόδου 15/11 στη 13:00
- Περιστέρι Betsson - Mύκονος Betsson 15/11 στη 13:00
- Βίκος Ιωαννίνων - Μαρούσι 15/11 στις 16:00
- Άρης - Ολυμπιακός 15/11 στις 17:30
Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής
- Hρακλής - ΑΕΚ 21/11 στις 15.00
- Κολοσσός Ρόδου - Προμηθέας 21/11 στις 16.00
- Δόξα Λευκάδας - Περιστέρι Betsson 21/11 στις 17.00
- Παναθηναϊκός AKTOR - Μαρούσι 21/11 στις 17.30
- ΠΑΟΚ - Άρης 21/11 στις 17.30
- Μύκονος Betsson - Βίκος Ιωαννίνων 22/11 στις 13.00
- Καρδίτσα - Ολυμπιακός 22/11 στις 15.00