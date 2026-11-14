Χωρίς φρένα ο απόλυτος ΠΑΟΚ στην Basket League -Η βαθμολογία στο πρωτάθλημα πριν τις «μάχες» των «αιωνίων»

Ο ΠΑΟΚ του Τρινκιέρι συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του στο πρωτάθλημα και τον καλπασμό στην κορυφή της Basket League. «Βυθίζεται» βαθμολογικά η ΑΕΚ.

Για μια ακόμη αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ έχει πολλούς λόγους για να χαμογελά. Μπορεί να «ίδρωσε» να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα κόντρα στην αξιόμαχη Καρδίτσα ωστόσο άντεξε στην πίεση και έκανε το 7/7 στην Basket League για να συνεχίσει πρώτος και καλύτερος στην βαθμολογία.

Το ιστορικό αήττητο σερί του ΠΑΟΚ ολοένα και... μεγαλώνει και πλέον ο «δικέφαλος του βορρά» περιμένει το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής Άρης - Ολυμπιακός καθώς και το Παναθηναϊκός AKTOR - Κολοσσός Ρόδου. Στην 10η θέση με 2-5 η ΑΕΚ μετά την ήττα της από τη Δόξα Λευκάδας.

Aπό την άλλη, μεγάλη νίκη πανηγύρισε ο ανεβασμένος Ηρακλής που «άλωσε» την Πάτρα και υπέταξε τον Προμηθέα με 99-92. Αναλυτικά η βαθμολογία της Basket League μετά τις πρώτες αναμετρήσεις της 7η αγωνιστικής.

Η βαθμολογία της Basket League

ΠΑΟΚ 7-0 14β. Καρδίτσα 4-3 11β. Άρης 5-1 11β. Ολυμπιακός 6-0 10β. Δόξα Λευκάδας Elabet 3-4 10β. Ηρακλής 3-4 10β. Παναθηναϊκός 5-1 9β. Κολοσσός Ρόδου 3-3 9β. Περιστέρι 3-3 9β. ΑΕΚ 2-5 9β. Προμηθέας 1-6 8β. Μύκονος 1-5 7β. Μαρούσι 1-5 7β. Βίκος Φαlcons 1-5 7β.

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

ΑΕΚ - Δόξα Λευκάδας 73-77

Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 69-74

Προμηθέας - Ηρακλής 92-99

Παναθηναϊκός AKTOR - Κολοσσός Ρόδου 15/11 στη 13:00

Περιστέρι Betsson - Mύκονος Betsson 15/11 στη 13:00

Βίκος Ιωαννίνων - Μαρούσι 15/11 στις 16:00

Άρης - Ολυμπιακός 15/11 στις 17:30

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής