 Χωρίς φρένα ο απόλυτος ΠΑΟΚ στην Basket League -Η βαθμολογία στο πρωτάθλημα πριν τις «μάχες» των «αιωνίων»
ΣΠΟΡ

Χωρίς φρένα ο απόλυτος ΠΑΟΚ στην Basket League -Η βαθμολογία στο πρωτάθλημα πριν τις «μάχες» των «αιωνίων»

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Αγωνιστικό στιγμιότυπο από το Καρδίτσα - ΠΑΟΚ στην Basket League
Αγωνιστικό στιγμιότυπο από το Καρδίτσα - ΠΑΟΚ στην Basket League/Φωτογραφία:ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ/Eurokinissi

Ο ΠΑΟΚ του Τρινκιέρι συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του στο πρωτάθλημα και τον καλπασμό στην κορυφή της Basket League. «Βυθίζεται» βαθμολογικά η ΑΕΚ.

Για μια ακόμη αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ έχει πολλούς λόγους για να χαμογελά. Μπορεί να «ίδρωσε» να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα κόντρα στην αξιόμαχη Καρδίτσα ωστόσο άντεξε στην πίεση και έκανε το 7/7 στην Basket League για να συνεχίσει πρώτος και καλύτερος στην βαθμολογία.

Το ιστορικό αήττητο σερί του ΠΑΟΚ ολοένα και... μεγαλώνει και πλέον ο «δικέφαλος του βορρά» περιμένει το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής Άρης - Ολυμπιακός καθώς και το Παναθηναϊκός AKTOR - Κολοσσός Ρόδου. Στην 10η θέση με 2-5 η ΑΕΚ μετά την ήττα της από τη Δόξα Λευκάδας.

Aπό την άλλη, μεγάλη νίκη πανηγύρισε ο ανεβασμένος Ηρακλής που «άλωσε» την Πάτρα και υπέταξε τον Προμηθέα με 99-92. Αναλυτικά η βαθμολογία της Basket League μετά τις πρώτες αναμετρήσεις της 7η αγωνιστικής.

Η βαθμολογία της Basket League

  1. ΠΑΟΚ 7-0 14β.
  2. Καρδίτσα 4-3 11β.
  3. Άρης 5-1 11β.
  4. Ολυμπιακός 6-0 10β.
  5. Δόξα Λευκάδας Elabet 3-4 10β.
  6. Ηρακλής 3-4 10β.
  7. Παναθηναϊκός 5-1 9β.
  8. Κολοσσός Ρόδου 3-3 9β.
  9. Περιστέρι 3-3 9β.
  10. ΑΕΚ 2-5 9β.
  11. Προμηθέας 1-6 8β.
  12. Μύκονος 1-5 7β.
  13. Μαρούσι 1-5 7β.
  14. Βίκος Φαlcons 1-5 7β.

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

  • ΑΕΚ - Δόξα Λευκάδας 73-77
  • Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 69-74
  • Προμηθέας - Ηρακλής 92-99
  • Παναθηναϊκός AKTOR - Κολοσσός Ρόδου 15/11 στη 13:00
  • Περιστέρι Betsson - Mύκονος Betsson 15/11 στη 13:00
  • Βίκος Ιωαννίνων - Μαρούσι 15/11 στις 16:00
  • Άρης - Ολυμπιακός 15/11 στις 17:30

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής

  • Hρακλής - ΑΕΚ 21/11 στις 15.00
  • Κολοσσός Ρόδου - Προμηθέας 21/11 στις 16.00
  • Δόξα Λευκάδας - Περιστέρι Betsson 21/11 στις 17.00
  • Παναθηναϊκός AKTOR - Μαρούσι 21/11 στις 17.30
  • ΠΑΟΚ - Άρης 21/11 στις 17.30
  • Μύκονος Betsson - Βίκος Ιωαννίνων 22/11 στις 13.00
  • Καρδίτσα - Ολυμπιακός 22/11 στις 15.00
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