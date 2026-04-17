Απολύθηκε ο Ρενάρ από την Εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας -Ανοίγει ο δρόμος για την πρόσληψη του Γιώργου Δώνη - iefimerida.gr

Ο Γιώργος Δώνης φαίνεται πως θα γίνει ο δεύτερος Έλληνας προπονητής, μετά τον Αλκέτα Παναγούλια, που θα προπονήσει ομάδα σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πιο συγκεκριμένα, η Σαουδική Αραβία προχώρησε στην απόλυση του Ερβέ Ρενάρ, όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Γάλλος τεχνικός με δηλώσεις του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, και όλα δείχνουν ότι αντικαταστάτης του θα είναι ο 57χρονος Έλληνας τεχνικός, ο οποίος εργάζεται στην Αλ Χαλίτζ και διαθέτει αρκετή εμπειρία από το ποδόσφαιρο της αραβικής χώρας, έχοντας εργαστεί παλιότερα στην Αλ Χιλάλ και από το 2021 στις Αλ Γουέντα, Αλ Φατέχ και Αλ Χαλίτζ.

Η δήλωση του Ρενάρ για την απόλυσή του από την τεχνική ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας

«Έτσι είναι το ποδόσφαιρο… Η Σαουδική Αραβία έχει προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο επτά φορές, τις δύο φορές μαζί μου. Και υπάρχει μόνο ένας προπονητής που έχει περάσει από τα προκριματικά και το Παγκόσμιο Κύπελλο, και αυτός είμαι εγώ, το 2022. Τουλάχιστον θα υπάρχει αυτή η υπερηφάνεια» δήλωσε στο AFP ο Ρενάρ, ο οποίος θήτευσε στην Εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας από το 2019 ως το 2023, για να επιστρέψει στα τέλη του 2024 και να την οδηγήσει εκ νέου στην πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η Σαουδική Αραβία έχει κληρωθεί στον 8ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει την Ουρουγουάη, την Ισπανία και το Πράσινο Ακρωτήρι.

ΑΠΕ-ΜΠΕ